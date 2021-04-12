曾在受訪時批評過去大陸社會現象而遭大陸民眾批評「辱華」的華裔導演趙婷，其執導的著名電影《遊牧人生》(Nomadland)在獲得金球獎之後再添桂冠，勇奪有英國奧斯卡之稱的英國電影學院獎（BAFTA Awards）4項大獎，成為今年該獎項的最大贏家。英國電影學院也在稍早宣佈台灣導演李安獲得終身成就獎，成為獲得該獎的第3位亞洲人。
據《法國廣播公司》(RFI)報導，華裔之新銳女導演趙婷執導的電影《遊牧人生》，再次橫掃第4個電影獎項，素有英國奧斯卡之稱的英國電影學院獎宣布，該電影奪得該學院4項大獎，分別是最佳影片、最佳導演、最佳攝影，以及最佳女主角法蘭絲．麥杜雯，成為本屆英國電影學院獎最大贏家。
做為歷史上首位獲得金球獎最佳導演獎的亞裔新銳女導演趙婷，今年首獲金球獎時被陸媒讚揚為「中國的驕傲」與「華人之光」，但她在過去受訪時曾自稱「美國人」，還因表示年少時的中國「是一個充滿謊言的地方」而被指責「辱華」，這些受訪內容被挖出後遭到大陸網民圍剿，原本安排在大陸上映的得獎影片《遊牧人生》也被迫取消檔期。
獲得影帝的是83歲的資深男星安東尼．霍普金斯（Anthony Hopkins），他憑着在電影《爸爸》（The Father）中飾演認知障礙症長者的出色演技而奪得最佳男主角。
報導說，英國電影學院早前已公布，台灣導演李安獲頒「終身成就獎」，令他成為第一個獲頒這獎的華人導演，亦是歷來第三位獲頒這項殊榮的亞洲人。
趙婷執導的《遊牧人生》(亦有譯作《無依之地》)，已先後奪得威尼斯電影節最高榮譽大獎金獅獎、美國金球獎最佳導演獎、美國影評人協會的最佳電影、導演、攝影及影後等4個獎項，併入圍角逐奧斯卡最佳導演和最佳女主角等獎項。
另有媒體報導，大陸媒體已獲中宣部指示，由於趙婷作品《遊牧人生》和反送中紀錄短片《不割席》均入圍奧斯卡最後5強，官媒須低調處理，報導不敏感的內容，中央電視台隨後也表示取消4月25日舉行的奧斯卡頒獎典禮直播。香港的無線電視台亦表明沒有爭取轉播奧斯卡，打破該台逾50年的傳統。
(中時新聞網)
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