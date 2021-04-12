曾在受訪時批評過去大陸社會現象而遭大陸民眾批評「辱華」的華裔導演趙婷，其執導的著名電影《遊牧人生》(Nomadland)在獲得金球獎之後再添桂冠，勇奪有英國奧斯卡之稱的英國電影學院獎（BAFTA Awards）4項大獎，成為今年該獎項的最大贏家。英國電影學院也在稍早宣佈台灣導演李安獲得終身成就獎，成為獲得該獎的第3位亞洲人。

華裔導演趙婷執導的著名電影《遊牧人生》在獲得金球獎之後再添桂冠，勇奪有英國奧斯卡之稱的英國電影學院獎包括最佳導演在內的4項大獎，成為今年該獎項的最大贏家。（圖／路透）

"See you down the road" 🛣️ Chloé Zhao dedicates the #EEBAFTAs Best Film win for @nomadlandfilm to the nomadic community. pic.twitter.com/QXtAeuRMOC — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

據《法國廣播公司》(RFI)報導，華裔之新銳女導演趙婷執導的電影《遊牧人生》，再次橫掃第4個電影獎項，素有英國奧斯卡之稱的英國電影學院獎宣布，該電影奪得該學院4項大獎，分別是最佳影片、最佳導演、最佳攝影，以及最佳女主角法蘭絲．麥杜雯，成為本屆英國電影學院獎最大贏家。

Congratulations to Chloé Zhao, who wins the Director BAFTA for her brilliant and strikingly real portrayal of the itinerant worker community in the USA. #EEBAFTAs pic.twitter.com/M3kknc59y2 — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

《遊牧人生》的法蘭絲．麥杜雯獲得本屆英國電影學院獎最佳女主角。（圖／美聯社）

做為歷史上首位獲得金球獎最佳導演獎的亞裔新銳女導演趙婷，今年首獲金球獎時被陸媒讚揚為「中國的驕傲」與「華人之光」，但她在過去受訪時曾自稱「美國人」，還因表示年少時的中國「是一個充滿謊言的地方」而被指責「辱華」，這些受訪內容被挖出後遭到大陸網民圍剿，原本安排在大陸上映的得獎影片《遊牧人生》也被迫取消檔期。

獲得影帝的是83歲的資深男星安東尼．霍普金斯（Anthony Hopkins），他憑着在電影《爸爸》（The Father）中飾演認知障礙症長者的出色演技而奪得最佳男主角。

83歲的資深男星安東尼．霍普金斯在電影《爸爸可否不要老》（The Father）中飾演認知障礙症長者的出色演技而奪得英國電影學院獎最佳男主角。（圖／美聯社）

報導說，英國電影學院早前已公布，台灣導演李安獲頒「終身成就獎」，令他成為第一個獲頒這獎的華人導演，亦是歷來第三位獲頒這項殊榮的亞洲人。

趙婷執導的《遊牧人生》(亦有譯作《無依之地》)，已先後奪得威尼斯電影節最高榮譽大獎金獅獎、美國金球獎最佳導演獎、美國影評人協會的最佳電影、導演、攝影及影後等4個獎項，併入圍角逐奧斯卡最佳導演和最佳女主角等獎項。

另有媒體報導，大陸媒體已獲中宣部指示，由於趙婷作品《遊牧人生》和反送中紀錄短片《不割席》均入圍奧斯卡最後5強，官媒須低調處理，報導不敏感的內容，中央電視台隨後也表示取消4月25日舉行的奧斯卡頒獎典禮直播。香港的無線電視台亦表明沒有爭取轉播奧斯卡，打破該台逾50年的傳統。

(中時新聞網)