關島南方海面、菲律賓東方外海的熱帶雲簇緩慢發展中，最快周三成颱。(氣象局)

「巨大颱風」能解旱象？ 戴立綱憂：副作用將釀更大旱災

今各地天氣晴朗炎熱，不過氣象局指出，到了明(13日)晚起鋒面通過加上東北風增強，開始變天，北部從高溫32度降至20度左右，氣溫狂降12度，而北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨；另外即將生成的舒力基颱風，氣象專家彭啟明表示，最快本周三颱風生成，不過侵台機率偏低，不會替台灣帶來雨水，民眾仍需努力節水。

氣象局表示，明各地天氣大多穩定，白天氣溫舒適溫熱，頗有夏日的感覺，但西半部需注意日夜溫差大，而東半部地區有局部零星降雨，午後西半部山區亦有零星雨，但明晚起將鋒面通過及東北季風增強，除天氣轉涼外，北部部份迎風面地區易有短暫陣雨。

到了周三北台灣明顯轉涼，白天高溫大約只有20度，和前一天30度左右的高溫相比，有10度左右的落差，而低溫也會略降，約18度左右，至於其他地方的氣溫也會下降一些，不過仍屬舒適溫暖；周四至下周一(15日至19日)水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多；本周日、下周一水氣有機會減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨。

另外，今年第2號颱風舒力基即將生成，氣象專家彭啟明表示，最快本周三或四生成，目前預測往偏北走，預估侵台機率偏低，此外，彭啟明也提醒，4月份降雨量明顯偏少，梅雨鋒面又晚到，因此他呼籲在水情吃緊的情況下，民眾仍需努力節水。

(中時新聞網)