今各地天氣晴朗炎熱，不過氣象局指出，到了明(13日)晚起鋒面通過加上東北風增強，開始變天，北部從高溫32度降至20度左右，氣溫狂降12度，而北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨；另外即將生成的舒力基颱風，氣象專家彭啟明表示，最快本周三颱風生成，不過侵台機率偏低，不會替台灣帶來雨水，民眾仍需努力節水。
氣象局表示，明各地天氣大多穩定，白天氣溫舒適溫熱，頗有夏日的感覺，但西半部需注意日夜溫差大，而東半部地區有局部零星降雨，午後西半部山區亦有零星雨，但明晚起將鋒面通過及東北季風增強，除天氣轉涼外，北部部份迎風面地區易有短暫陣雨。
到了周三北台灣明顯轉涼，白天高溫大約只有20度，和前一天30度左右的高溫相比，有10度左右的落差，而低溫也會略降，約18度左右，至於其他地方的氣溫也會下降一些，不過仍屬舒適溫暖；周四至下周一(15日至19日)水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多；本周日、下周一水氣有機會減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨。
另外，今年第2號颱風舒力基即將生成，氣象專家彭啟明表示，最快本周三或四生成，目前預測往偏北走，預估侵台機率偏低，此外，彭啟明也提醒，4月份降雨量明顯偏少，梅雨鋒面又晚到，因此他呼籲在水情吃緊的情況下，民眾仍需努力節水。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。