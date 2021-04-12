星期一，俄羅斯慶祝了尤里·加加林（Yuri Gagarin）傳奇飛行60週年，他是第1位進入太空中的人類，正式宣布太空成了可探索的領域。對俄國來說，這相當極具民族自豪感的重要歷史事件。

太空網(Space.com)報導， 1961年4月12日，加加林搭乘著東方號火箭-東方1號太空船（Vostok rocket & Vostok space capsule），衝入平均高度320公里的太空軌道(177 km x 471 km，傾角64.9)，成為世界第1位太空人，也是第一位環繞地球軌道飛行的人。這是蘇聯於1957年發射第一顆人造衛星「史普尼克」(也稱旅侶，Sputnik)之後，另一個重大的太空成就。

東方號火箭，與現在俄國使用的聯合號火箭大同小異。(圖/space.com)

東方1號太空船，圓球就是載人太空艙。(圖/莫斯科航空博物館)

當時，正是美蘇冷戰最熾的階段，兩大集團都用各種重要成就來宣揚自己的治國主義優秀，因此太空競賽比拚的就不只是科技，還有國力，甚至國家尊嚴了。平心而論，蘇聯的基礎科學比較薄弱，使得加加林的太空任務，其實冒了不少險，蘇聯是在任務成功之後才發布好消息，而關於任務的細節，也都很少公開，甚至當年公布在官方媒體上的火箭與太空船圖片，都與真實的模樣大不相同，至少相隔了10年後才公布真正的模樣。

加加林在任務之前，寫給妻子瓦倫蒂娜的信，有一點訣別信的情感，要求她堅強地撫養好女兒「不要再把她當小公主，而是教她成為真正的人」、「萬一我有什麼不測，請去追尋自己的幸福。」

加加林任務成功後，得到赫魯雪夫的嘉勉。(圖/美聯社)

這位27歲的太空人所經歷的太空任務，也充滿了戲劇性：數據傳輸中斷，天線故障，減速推火箭和太空艙過早分離。在經歷90分鐘的環行地球航行後，成功的進入大氣層，跳傘降落到莫斯科東南方720公里，伏爾加河附近的一塊田地上，一切安好，任務成功。

4月14日，完成身體檢查的加加林前往莫斯科，在那裡受到蘇聯元首尼基塔·赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）的接見，得到英雄式的歡迎，獲頒蘇聯英雄榮譽。

之後，他以蘇聯親善大使的身分訪問各國，但他也被保護起來，沒有機會再上太空，繼續擔任一名空軍飛行員。然而他在1968年3月27日，駕駛的MiG-15戰鬥機墜毀不幸喪生，年僅34歲。

(中時新聞網)