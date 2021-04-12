白沙屯拱天宮媽祖遶境進香活動11日深夜出發，吸引10萬信徒跟隨，一名住在台中的男子張秋錫表示，婚後一直沒有孩子，沒想到2004年媽祖到他家停駕休息後，隔年妻子就產下一女，更神奇的是，連搬家後媽祖都找得到，直到今年為止已經造訪他家4次。

2021（辛丑年）白沙屯媽祖往北港徒步進香『直播Live』

白沙屯媽祖的特色，就是路線按照媽祖當下指示走，因此路線不定，根據白沙屯拱天宮YouTube及白沙屯媽祖網路電視台今天的進香實況轉播，白沙屯媽祖鑾轎今天再度來到17年前賜子的地方，張家表示感激，並說「媽祖第一次來後，張家就有一個小孫子了，而且新家、舊家都來了好幾次」。

白沙屯拱天宮媽祖鑾轎今再度來到17年前賜子的張家。（圖／摘自白沙屯拱天宮臉書）

對於白沙屯拱天宮媽祖4次造訪，張家人表示感謝。（圖／截自白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

畫面中大批信眾跟隨進香隊伍，抬轎者依循媽祖指示，大馬路上可見媽祖鑾轎一直往張家前進。50歲的張秋錫接受媒體訪問時表示，20多前結婚後一直無法順利得子，沒想到2004年白沙屯媽祖進香時竟來到他家，結果隔年妻子果真產下1女，而且媽祖在孩子出生後又再度探望，讓張家又喜獲一子。

4/12第一天白沙屯媽祖進香實況轉播

最神奇的是，他們後來搬家，媽祖依然找得到，2014年曾第3次登門拜訪，今年則是第4次造訪，面對白沙屯拱天宮媽祖的垂愛，張家人喜不自禁的說「謝謝、謝謝！新家、舊家都來了好幾次」，一旁信眾覺得沾了喜氣，也連忙道賀說恭喜。今年白沙屯媽祖遶境8天7夜的進香活動，於11日深夜起駕後，預計16日到北港，19日回宮。

(中時新聞網)