彰化市福田賞桐生態園區花已逐漸盛開。（謝瓊雲攝）

彰化市福田賞桐生態園區花徑上已有落花繽花的景致。（謝瓊雲攝）

彰化市公所今年獲推薦參加法務部廉政署透明晶質獎評選，一舉榮獲特優，是全國所有鄉鎮市區公所中，唯一且第一個獲獎的公所；彰化市長林世賢表示，上任後每天工時至少16小時，但彰化市先入選觀光經典小鎮又獲得廉政肯定，讓他很欣慰。

林世賢凌晨3點因腹部突然一陣劇痛，睡夢中痛醒全身冒冷汗，緊急就醫掛急診，折騰了2個多小時天快亮才回家休息；一早如常到公所上班、外出跑行程，並出席客家桐花祭─福田賞桐生態園區宣傳記者會，他笑稱打點滴又吃了止痛藥後，已重新勇壯如牛。

林世賢表示，彰化市人口占全縣逾2成5，他同時兼顧16家宮廟管理人，公所公務之外，婚喪喜慶活動特別多；但是公所團隊十分爭氣，大力推展各項業務與活動，讓彰化市的觀光亮點被全國看見，入選觀光經典小鎮。

去年林世賢在就職2周年典禮上進行施政報告，更自爆公所女職員5年內侵占525萬香油錢，直接送政風調查後免職移送法辦。他積極推動寺廟改革，支持政風單位追查同仁侵占弊案、殯葬改革，及行政透明獲獎，是全國唯一民選機關首長勇於參與評鑑，首次參與就榮獲獲特優行政機關。

公所政風室主任顏子揚表示，法務部廉政署去年透過新竹市、臺中市及高雄市政府共10個所屬機關試辦透明晶質獎評鑑，今年度擴大辦理，由全國中央及地方主管機關推薦16個優良機關進行評鑑，評核出6個特優機關，彰化市公所是其中之一，將於4月29日下午2時在國家圖書館舉辦頒獎典禮，由法務部長蔡清祥頒獎表揚。

由彰化市公所、彰化市福田社區發展協會共同舉辦的「2021客家桐花祭-油桐花秘境~遊賞彰化市後山花園」活動，自4月17日至5月2日為期三週，系列活動包括：賞桐步道及生態園區健行活動、桐花小旅行、社區小農市集與DIY，及街頭藝人表演、步道小型藝文活動等，林世賢歡迎大家一同來參加。

今年桐花祭活動壓軸為5月2日下午將在福田賞桐生態園區，舉辦摸彩活動，獎項琳瑯滿目，有43吋液晶電視、冰箱、洗衣機、自行車等。

(中時 )