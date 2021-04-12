富邦金控今公布3月自結稅後淨利114.99億元，較去年同期成長42％。累計今年第1稅大賺500.29億元，較去年同期大幅成長118 ％，每股盈餘(EPS)為4.89元，續居金控每股獲利王，累計未適用價格變動準備金之EPS則達5.02元。

富邦金控3月單月稅後淨利、前3月稅後淨利、每股稅後盈餘皆續創歷年新高紀錄；其中，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前3月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險3月單月獲利亦創下歷史新高。

富邦金控表示，受惠於3月國內外股票市場活絡，雖然第1季實現投資獲利，但富邦人壽3月底未實現利得餘額仍持續上升，亦帶動人壽淨值創下歷史新高，逾5200億元。

台灣經濟表現樂觀，富邦人壽預期，市場仍朝正向發展，傳產企業營收及獲利正提升中，而電子業基本面表現仍佳，持續看好國內股市，因此3月份實現較少的資本利得。

富邦金控3月23日公告公開收購日盛金控條件成就，創下國內首樁「金金併」的歷史里程碑，3月30日完成53.84％股權交割，並自當日起日盛金納入富邦金合併報表，未來期盼發揮營運綜效，共創股東、員工、產業的多贏局面。

子公司中又以富邦人壽獲利貢獻度最大，累計前3月稅後淨利達391.1億元，較去年同期大幅成長143％，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映股債市操作表現良好。

富邦人壽分析，3月受惠於國內外股票市場活絡，隨全球經濟基本面好轉，新冠肺炎疫苗接種等利多刺激，第1季債市操作策略以減碼並實現資本利得因應，增加現金部位，以期未來利率走升期間增加投資，提升經常性收益。

3月單月美元升值1.55％，富邦人壽兌換損益較上月轉好，提存外匯價格變動準備金金額亦較以往為高；美國利率走高趨勢下，美元相對其他貨幣自年初開始轉強，境內經常性避險成本(CS)市場仍維持低檔(20-30bp)，大幅低於去年1Q同期市場水準(130-200bp)。

展望未來，在美元升值及利率走升趨勢下，對壽險業營運績效將有所助益，富邦人壽累計前3月初年度保費收入(First Year Premium)達390億元，總保費收入(Total Premium)達1312億元，累計前2月續期繳保費收入位居市場第一。

(中時 )