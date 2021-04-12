福興鄉戶政事務所與福興分駐所，近日搬遷至彰鹿路七段245號的寶成工業公司廠區行政大樓辦公，臨時辦公廳舍12日日正式揭牌啟用。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左）關心警所同仁進駐臨時辦公廳舍辦公情況。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）關心警所同仁進駐臨時辦公廳舍辦公情況。（謝瓊雲攝）

福興鄉公所因建築老舊成為危樓，正在老建築後方原地興建新的辦公廳舍，原本進駐廳舍聯合辦公的福興分駐所和戶政所，近日搬遷到700公尺外的製鞋龍頭大廠寶成工業閒置廠辦。

過去戶政、警所與公所一直借用公所舊廳舍辦公，臨時辦公廳舍啟用儀式由彰化縣長王惠美、福興鄉長蔣煙燈與寶成工業公司董事長詹陸銘一同揭牌。王惠美表示，將斥資1.9億元興建綜合社福大樓，預計2022年中完工，就能讓員警和戶所同仁與民眾有更完善的辦公、洽公環境。

蔣煙燈表示，新建公所正在施工中，主建築在目前公所的後方，預計2022年5、6月完工啟用，年底前舊廳舍也將拆除，公所預計在9月底前完成搬遷，也進駐寶成廠辦臨時辦公，很感謝寶成工業提供在地就業機會培養人才、認養路燈，如今還慷慨租借廠辦。詹陸銘則說，福興鄉戶政事務所及福興分駐所辦公廳舍近期拆遷，將閒置廠房供租用為臨時辦公廳舍，以感謝過往鄉親的支持。

臨時辦公處所位在福興鄉彰鹿路七段245號的寶成廠區行政大樓，1樓空間由公所、警所和戶所共用，2樓為分駐所辦公，3樓空間則供公所使用。

王惠美說，將在黃昏市場對面福興鄉停車場用地興建綜合5層樓服務行政大樓，除了提供戶所、分駐所進駐， 並設置日照中心、親子館、育嬰中心及婦女館等；總經費約1億9000多萬元，目前正在規畫設計中，希望能完善鹿港福興地區的社福及辦公廳舍的需求。

(中時 )