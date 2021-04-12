英國哈利王子據傳昨天已經飛抵英國，將參加17日祖父菲立普親王的葬禮。他的妻子梅根因為懷孕，遵從醫囑沒有同行。這將是哈利王子在接受備受爭議的歐普拉專訪之後，首次與家人面對面。

「太陽報」報導，哈利王子據傳11日搭乘英國航空（British Airways），從洛杉磯飛抵倫敦希斯羅機場，下午1時15分降落。

36歲的哈利王子身著卡其褲和夾克，戴著黑色口罩，警車也出現在停機坪接機。他與保安人員會合後，搭乘黑色Range Rover離去。

消息人士表示，哈利王子在得知祖父死訊後立刻動身，以便在隔離期結束後，來得及參加17日在溫莎城堡聖喬治禮拜堂舉辦的小型葬禮。

10日晚間，有人目睹一輛黑色凱迪拉克駛出哈利王子位於加州的住所，載他前往機場，搭機10小時返回英國。熟悉哈利王子夫婦的消息人士稱，梅根原本想和丈夫一同前來，但醫師建議懷孕的她不要長途旅行。

據了解，哈利王子抵達倫敦後可能前往肯辛頓宮，住在他和梅根曾經住過的諾丁罕小別墅（Nottingham Cottage）。

「倫敦標準晚報」報導，雖然哈利王子基於外交豁免，可以不需依英國政府規定隔離10天，但他仍會隔離5天，然後接受篩檢。

英國王室與政府針對重要王室成員逝世制定詳盡計畫，菲立普親王的代號為「福斯橋」（Forth Bridge），原本的葬禮規劃有800人參加，但受疫情影響，英格蘭地區的葬禮上限30人參加。

包括英相強生（Boris Johnson ）、在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）等人都已經表示不會出席，把名額留給家屬。

王室發言人表示，葬禮將完全遵從保持社交距離原則，也就是來自不同家庭的人會距離彼此2公尺遠。

哈利與梅根3月接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，播出後掀起波瀾。因為梅根在專訪中表示，她懷第一胎時，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑，顯示英國王室內部存在種族歧視。

哈利王子在專訪中，還把哥哥威廉王子和父親王儲查爾斯形容成「困在王室體制裡」的兩人，表示同情他們。哈利王子這次回國，3人重聚，希望創造破冰契機。

前英相梅傑（John Major）表示，他希望葬禮能夠製造機會，彌平近幾個月造成的裂痕。他說：「這個裂痕最好儘快治癒，由於祖父的逝世，一家人現在有同樣的情感，同感悲痛，我認為這是很好的機會。」

(中央社)