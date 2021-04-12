雲林縣四湖鄉「雲林國際風箏衝浪學校」，今年招生推動地方創生。（雲林國際風箏衝浪學校提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場去年底成立「雲林國際風箏衝浪學校」，成為全台唯一經IKO認證通過的學校，4月起展開招生，雲林縣政府認為三條崙海水浴場風力強度非常適合發展風箏衝浪，未來除了廣招學員培訓種子成員，也將爭取舉辦國際級比賽，藉由風箏衝浪推動地方創生。

三條崙海域擁有獨特天然的地理區位優勢，外海沙洲與岸邊形成1處風力穩定且風浪不大的平水區域，是風箏衝浪初學者絕佳練習場地，亞洲除菲律賓長灘島外，尚難再尋1處條件類似的場域，更是是亞洲唯一進入冬季時，氣溫及海水溫度都在人體可接受範圍內的場地。

雲林縣政府計畫處處長李明岳表示，本月起「國際風箏衝浪學校」正式招生，已有不少人報名體驗，縣府還在四湖鄉三崙國小設立「海洋教育中心」，提供免費水上安全教育訓練，讓民眾可以安全親近海洋，也安排國小學童體驗風箏衝浪，從小扎根。

李明岳說，許多風箏衝浪初學者因找不到適合的練習海域，勉強在浪區練習，導致成效不佳最終放棄，三條崙的平水環境，是初學者的天堂寶地。另外三條崙冬季的東北季風風力可高達40幾節，是世界各地風箏衝浪高手挑戰極限的絕佳場域。

李明岳認為，四湖鄉位於雲林沿海偏遠處，除了傳統漁業，更要加入地方創生，風箏衝浪可吸引國內外衝浪愛好者來四湖休閒，甚至可考取經IKO認證的教練證，是發展地方的一大契機。

四湖鄉長蘇國瓏表示，三條崙海水浴場西邊有三條崙漁港，東有海清宮包公祖廟與農漁村生活文化館，往南可連結箔仔寮漁港，海水浴場周邊還有廣闊的防風林，若善加規畫，可打造1處兼具休閒、宗教、漁業、教育的觀光園區。

(中時 )