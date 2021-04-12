榮獲新北市109年優秀身障生榮譽的復興商工學生蔡佳琳自小罹患海豹肢症，最近更得到了校內人像速寫高階證書。（復興商工提供）

榮獲新北市109年優秀身障生榮譽的復興商工學生蔡佳琳自小罹患海豹肢症，最近更得到了校內人像速寫高階證書。（復興商工提供）

榮獲新北市109年優秀身障生榮譽的復興商工學生蔡佳琳自小罹患海豹肢症，上肢萎縮無前臂，移植小腿骨至上臂輔助支撐但仍難以施力，書寫和繪圖等手部活動都需要以雙手夾筆操作，相較同儕需耗費較多時間，但蔡生無畏先天肢體的不便，努力投入藝術創作，最近更得到了校內人像速寫高階證書，其傑出的專業能力，遠遠的超越了許多四肢健全的校內同學。

復興商工校長王志誠表示，學校的人像速寫高階認證是非常嚴謹的，同學必須在有限的時間內完成三幅畫作，在無記名的情況下得到所有評審老師同意才能夠得到證書，歷年來有許多同學考了快十次仍未通過，所以蔡同學能得到高階認證通過真的十分令人驚嘆。此外該生也曾接受校內培訓，參加第16屆全國身心障礙技能競賽-海報設計類，雖未獲獎，但其比賽過程呈現之態度與專業能力仍獲得主辦單位肯定，評審於賽後特別前來勉勵，希望她再接再勵。

輔導主任張華聖進一步補充說：蔡生勤於向學，自高一起月考經常名列前茅，參加校內美術及設計方面競賽亦經常得獎，陸續考取印前製程丙級與視覺傳達丙級證照，參加全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽榮獲佳作。在班級亦善盡本分，遵守團體規範，擁有不錯的人際關係，能融入班級與同學有良好互動，表現十分出色。

蔡佳琳表示，在復興三年要感謝的人很多，校長、主任、老師及同學們給了我莫大鼓勵，在需要時給都能我適當協助，讓我能夠堅持做自己喜歡的興趣，並完成我想完成的事。最想感謝的是我的班導林建邦老師，在這兩年期間給了我很大的支持，告訴我任何事盡力去做，不管如何至少努力過，而在我遇到波折時關心我的狀態，適時的給予我加油鼓勵，伴我渡過難關，找尋人生的方向。

蔡佳琳說，這三年雖然學到不少事情，但我相信人的的進步空間是無限廣大，自己還有許多需要學習的地方，希望以後能融會貫通現在的所學，持之以恆，在未來的道路上多努力，讓自己不後悔。

(中時 )