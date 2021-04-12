桃園在地企業捐贈1輛頂規的復康巴士給桃園市政府。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

董事長劉依淳宣布2021年要達到10億目標。(蔡依珍攝)

楊培安、彭佳慧等人飆唱，台下觀眾一飽耳福。(蔡依珍攝)

楊培安、彭佳慧等人飆唱，台下觀眾一飽耳福。(蔡依珍攝)

楊培安、彭佳慧等人飆唱，台下觀眾一飽耳福。(蔡依珍攝)

楊培安飆唱，台下觀眾一飽耳福

桃園在地企業11日舉辦春酒，包場席開120桌，還找來黃子佼擔任主持、藝人楊培安、彭佳慧等人飆唱，台下觀眾一飽耳福，董事長劉依淳除宣布2021年要達到10億目標，也當場捐贈1輛頂規的復康巴士給桃園市政府，這也是5個月內捐贈的第3台，桃園市長鄭文燦親自出席受贈，大讚是展現社會責任的最佳表現。

伊絲碧媞國際有限公司是桃園市在地企業，由一群志同道合、理念相同的化妝品產業菁英組成的團隊，於2020年3月正式在台成立公司，以傳直銷方式推廣化粧品及保養品，足跡遍及歐洲、東南亞地區等海外市場，去年5月中旬於台灣市場開始進行推廣銷售，短短8個月就創造3億佳績，2021年更積極推動市場發展，董事長劉依淳、總經理陳睿紳和顧問王沛嫺11日在春酒喊出要完成10億目標。

伊絲碧媞營運屢創佳績，更發揮企業責任做公益，陳睿紳說，企業在桃園深耕，常見行動不便的身心障礙者有往返醫療院所等的需求，也得知市府近期積極募集新車投入營運及舊車汰換，去年底先捐贈2台高頂復康巴士和30餘萬物資給安家實物銀行，事隔5個月再捐贈1台，回饋自己的家鄉。

鄭文燦親自到場受贈，大讚是企業展現信心、展現社會責任的最佳表現，也維護身障者就醫跟行的權益，他提到目前桃園復康巴士車輛數已達到183輛，目標是200輛，打造桃園市成為最宜居友善的「幸福桃花園」。

(中時 )