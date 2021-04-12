晶技3月稅前獲利2.76億 寫歷史新高 21:122021/04/12 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶技（3042）自結3月稅前獲利以2.76億元創歷史新高、稅前EPS為0.89元，比1月創下的歷史新高增加5％，並比去年同期大增107％，第一季稅前獲利為7.37億元，比去年同期激增143.4％，稅前EPS高達2.38元，也是單季歷史新高，相當於單季獲利已經與2018、2019全年獲利水準相當。 法人表示，晶技第二季還會開出小部分新產能，這也代表，晶技第二季營收、獲利都有機會比首季持續成長。 安馳Q1營收15.36億元 創歷史新高 史上最旺首季 台達電3月營收亦創歷史新高 (工商 ) #晶技 #稅前獲利 #歷史新高 #稅前 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦金再當金控每股獲利王 單月與首季獲利續創歷史新高 15:322021/04/12 財經 臺灣產物3月稅前每股盈餘是0.35元 10:192021/04/12 財經 橙的電子3月營收 創近三年同期營收新高 15:512021/04/12 財經 史上最快 金控累計獲利 2千億在望 04:102021/04/12 財經要聞 投資型保單 3月熱賣近700億 04:102021/04/12 財經要聞 數字科技3月 Q1營收雙創同期新高 19:322021/04/12 財經 利機3月營收1.05億元 創近8年同期新高 08:582021/04/12 財經 淡季不淡！乾杯3月營收2.5億元 Q1營收再創歷史新高 13:002021/04/12 財經 富邦金控第1季大賺逾500億元 續居金控每股獲利王 20:552021/04/12 財經 傳奇網路佈局海外市場 新手遊將發行國際英語版 12:092021/04/12 財經 PCB強力補貨、自行車燈持續挹注 邑昇3月創近六年新高 11:072021/04/12 財經 財經熱門新聞 上萬七有散戶慘賠百萬 他洩1招抓賺錢「神秘股」 - 財經 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 台聚四傑3月營收大進擊 股價漲勢凌厲 - 財經 - 工商 進台積電要有6大覺悟 過來人血淚指證「爆料是真的」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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