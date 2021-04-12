晶技（3042）自結3月稅前獲利以2.76億元創歷史新高、稅前EPS為0.89元，比1月創下的歷史新高增加5％，並比去年同期大增107％，第一季稅前獲利為7.37億元，比去年同期激增143.4％，稅前EPS高達2.38元，也是單季歷史新高，相當於單季獲利已經與2018、2019全年獲利水準相當。

法人表示，晶技第二季還會開出小部分新產能，這也代表，晶技第二季營收、獲利都有機會比首季持續成長。

(工商 )