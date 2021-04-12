酒後情緒失控，竟做出危險的行為，花蓮一名男子，喝醉酒後與女友發生衝突，竟將防火巷裡的瓦斯桶打開，造成瓦斯外洩，警方獲報後隨即趕到現場，逮捕醉醺醺的男子，並依公共危險罪移送偵辦。

41歲的高姓男子，11日晚間大約10點多，喝醉後與女友吵架，不滿的高男衝到租屋處的防火巷，將瓦斯全部打開，導致整條防火巷都是瓦斯味，鄰居見狀趕緊報警，幸好發現得快，沒有釀成意外，警方抵達後，馬上將醉如爛泥的高男制伏。

根據了解，警方表示男子當天與女友在外飲酒後發生爭吵，未料返回租屋處後，一時情緒失控，一個人跑到防火巷，將瓦斯桶打開，高男訊後也依公共危險罪移送。

喝醉容易誤事，昨（11）日在高雄，一名22歲男子酒駕，開新買賓士到夜店載3名辣妹好友回家，結果自撞鐵皮護欄，害3名辣妹相當狼狽的逃出車外，男子喝醉肇事，被警方逮捕後還辯稱「是地板太滑啦」，當然訊後也依公共危險罪送辦。

(中時新聞網)