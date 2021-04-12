原po將詭異藍水拍下後上網發問，而不少內行人都出面解答，指出蝦子的血是藍色的，因此流出藍水是正常的。(圖翻攝自我愛全聯-好物老實説)

蝦仁是不少人喜愛的料理，一名女網友發文詢問，日前她在賣場購買一包已去殼的蝦仁，當用米酒和鹽巴醃漬後突出現詭異的「藍水」，讓她擔憂是否買到品質不佳的蝦仁，而貼文發出後就有內行人解答，其實藍色液體是蝦仁的血，「蝦子的血屬於血青素，含有銅離子氧化後會變成藍色」貼文發出後讓大批網友齊喊長知識。

女網友在臉書社團我愛全聯-好物老實説發文，表示她先前就曾買過此品牌的蝦仁，上次回家料理只用清水沖洗後就下鍋，這次心血來潮用米酒和鹽巴先醃漬，孰料，過沒多久後出現一灘詭異的藍水，「這是好物還是雷物？是蝦子本身的自然色素嗎？」

貼文發出後，不少內行人熱心解答，表示這是正常現象，「蝦血本身就是藍的，學自然有教...」、「蝦子的血液是具有血清素，又稱為血藍蛋白，因此會呈現淡藍色」、「這是自然的，打開手機google一下都知道」、「呃…蝦子的血是藍色的唷！(家中開了10多年釣蝦場的心得）」，不過也有網友認為原po拍下的藍水顏色有些不正常，「沒看過這麼藍的…」、「我朋友也是養蝦，我也沒看過這麼藍的，是因為品種不一樣？」

其實不止原po一人不知道，許多網友看完貼文後也跟著驚呼，「蝦子的血是藍色的…我長知識了 」、「原來蝦仔的血是藍色的，沒有人問都不知道欸」、「感謝樓主，長知識了」。此外，據「水產試驗所」資料指出，蝦頭會流出藍膏狀物，原因是蝦子體內的體液滲出，與人體的血液一樣，而人的血液含血紅素，因此呈現紅色，而蝦子則是含血青素(血青蛋白），才會呈現出藍色，是一種金屬蛋白質亞銅離子。

(中時新聞網)