美國國務卿布林肯美東時間4月11日接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目「會晤新聞界」訪問時表示，「我們已見到且令我們認真關切的是，北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為，導致台海緊張情勢升溫。」強調美國長期遵照台灣關係法的承諾，將確保台灣有能力「自我防衛」及維持西太平洋和平安全。

朱學恒今（12）日在《POP搶先爆》節目中提到，對於布林肯的一番話，有很多人很興奮，認為布林肯終於承諾「協防」台灣，但朱學恒解釋，「協防」是指美日安保條約中，派兵、出武器、人員協助防衛，但「台灣關係法」沒有提到「協防」。朱學恒問美國共和黨海外部前亞太區主席方恩格，布林肯這樣講，到底有沒有突破？

方恩格分析，並沒有突破，沒有什麼新的東西，「Nothing New」，布林肯只是重複描述台灣關係法而已。

方恩格說，要看事情發生後的情況。過去川普同意賣很多武器給台灣，台海、南海常常有很多美國海空軍巡弋，拜登有維持這些動作，但也沒有說要協防台灣，美國也說會維持一個中國政策。

方恩格強調，台灣不要錯誤解讀，但也可以跟美國說，不要一直重複台灣關係法，有沒有什麼新的承諾給台灣？給一個安全感？且因為很多台灣人對此說法很高興，美國會覺得該做得做到了，美國也很滿意。方恩格質疑，這樣對嗎？

對於布林肯的發言，外交部發言人歐江安12日指出，外交部感謝美國國務卿布林肯（Antony Blinken）再次公開表達對台海和平穩定的重視，展現對我國的一貫堅定支持。我國政府將在既有良好基礎上持續與美國緊密合作，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

(中時新聞網)