民進黨市議會黨團幹事長張志豪今（12日）中午由新北市警局黃宗仁局長陪同，邀請義勇刑警大隊長甄啟剛及顧問團給警察打氣。（張志豪服務處提供）

民進黨市議會黨團幹事長張志豪今（12日）中午由新北市警局黃宗仁局長陪同，邀請義勇刑警大隊長甄啟剛及顧問團給警察打氣。（張志豪服務處提供）

民進黨市議會黨團幹事長張志豪今（12日）中午由新北市警局黃宗仁局長陪同，邀請義勇刑警大隊長甄啟剛及顧問團給警察打氣。（張志豪服務處提供）

民進黨新北市議會黨團幹事長張志豪今（12日）中午由新北市警局黃宗仁局長陪同，邀請義勇刑警大隊長甄啟剛及顧問團一行至新北市刑大及中和警分局偵察隊，以實際行動給予打氣加油，同時由甄啟剛大隊長頒發慰問金。

張志豪表示，警察維護社會治安不遺餘力，每日辛苦付出就是為了打造安居樂業的生活環境，市刑大就在自己服務的選區，選在開議前給予黃壬聰大隊長級幹部加油鼓勵，期勉市刑大再接再厲，為新北治安再創佳績。

張志豪致表示，身為黨團幹部，他要以雪中送炭的精神，把審別從過去一年的三審改為六審，就是要持續對市警局預算絕對會給予最大的支持，一起做伙打拚，期勉市刑大和新北所有警察弟兄繼續向前走，他和所有義刑大隊會當後盾，為大家加油，期許大家續拚新北治安第一。

甄啟剛表示，新北市刑大近來在掃黑、肅槍、緝毒、打詐均績效卓著，其中尤以掃黑成效最佳，警察局2020年檢肅竹聯幫、天道盟及四海幫等幫派組合首惡30人、成員226人，總計256人到案。

2021年迄今已檢肅13名幫派首要，成員近百人到案，績效良好。2020年聚眾鬥毆案件數較2019年大幅減少84件、降幅達26.33％，有效淨化轄區治安。

(中時 )