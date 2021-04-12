近年BL題材大受歡迎，韓國也陸續推出相關作品。繼2020年韓國首部BL網劇《在你視線停留的地方》獲高人氣，原製作團隊推出最新純愛BL電影《致我的星星》，找來曾演出《九尾狐傳》的2位俊男孫宇賢與金江珉主演，前所未見的歷代級結局，透過曖昧台詞與瘋狂灑糖的甜蜜場景，讓人目不轉睛，在日、韓首播當天，還一度癱瘓平台伺服器。

孫宇賢曾出演《Life》、《綠豆花》等劇奠定演技基礎，而擁有溫暖外貌的金江珉則是模特兒出身，2人還不約而同演出過《九尾狐傳》，雖然當時沒有直接對到戲，但孫宇賢也透露跟金江珉的緣份，以及對他的第一印象：「第一次排練《九尾狐傳》時，跟他一起去吃飯。通常都是新人坐在一起，所以江珉偶然間就坐在我的旁邊。我問了他年齡，2人也聊了很多，感覺是個非常安靜的朋友，拍攝的時候也很有禮貌，沒想到這次能一起演出這部作品。」

孫宇賢在《致我的星星》當中，飾演外表出眾、才華洋溢，出道以來人氣只升不降的巨星「姜瑞俊」，不過某次事件卻讓他陷入事業危機。該角色個性調皮又開朗，讓他笑言角色跟自己有70％像，至於被問到印象最深刻的場景時，孫宇賢透露：「之前沒什麼哭戲經歷，不過當我在片中跟江珉的角色告白時，說出『一想到你不在，我就覺得心疼』這句台詞，我竟然不知不覺流下了眼淚。」

金江珉飾演的暖男主廚「韓智宇」，則是默默耕耘、向目標直進的角色。不過對智宇來說，姜瑞俊根本是天上遙不可及的星星，卻因緣際會展開同居生活，金江珉對此表示：「當初看劇本時，讀著富含細膩感情的台詞時，不知不覺地就深陷其中。」更感謝孫宇賢：「他經常在拍攝現場照顧我，還有導演與工作人員們都很努力，讓我可以輕鬆拍攝。」該片灑糖場景不手軟，最不可或缺的親密吻戲也是親好親滿，讓許多觀眾直呼：「這真是南韓BL作品的巔峰！」

此外，韓團「Newkidd」隊長真權也加盟演出，飾演孫宇賢的經紀人。為了演繹明星經紀人一角，他還特別去考汽車駕照，對此他稱：「為了完美融入角色，我苦惱了很久。尤其這個角色從頭到腳都非常爽朗，跟我實際相似度大概有90％左右。當看到角色對所有事物都真心全意的樣子，感覺就像是看到了真實的自己一樣。」也跟演唱本片原聲帶所收錄的兩首歌曲。光是三位男星的超高顏值，就讓韓媒紛紛力讚本片是貨真價實的「視覺美食店」。該片目前已經在各大影音平台上線，DVD影音產品也已經發行。

(中時 )