噪音熱氣遭鄰居檢舉，助龜山警偵破挖礦場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

噪音熱氣遭鄰居檢舉，助龜山警偵破挖礦場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

噪音熱氣遭鄰居檢舉，助龜山警偵破挖礦場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

噪音熱氣遭鄰居檢舉，助龜山警偵破挖礦場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

噪音熱氣遭鄰居檢舉，助龜山警偵破挖礦場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

虛擬貨幣「比特幣」大漲，讓2名陳姓男子涉險投入挖礦，卻因住家熱氣外排、噪音擾人遭鄰居檢舉，龜山警方上門，驚見是挖礦場，不但花大錢架電纜線，超厚的隔音牆及散熱設備也讓人瞠目結舌，估計竊電8倍多，訊後依竊電、違反電業法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龜山警分局大埔派出所員警日前接獲民眾報案，指隔壁住家熱氣外排、噪音擾人，前往龜山區振興路該處勸導，發現無人居住，情況有異，向所長反應，經所長派員明察暗訪，發現該處為43歲陳姓男子承租，但用途不明。

警方發現，屋內有大量電纜線接入， 加上「比特幣」虛擬貨幣目前美股持續大漲，引起股民關注熱絡搶進投資，研判可能是挖礦場，請台灣電力公司稽查課協助，確認有偷接台電電力超過家用電量8倍之多，另也同步掌握陳男的51歲同姓友人，也在蘆竹租賃的公寓二樓架設不詳設備。

警方觀察數日，確認2處都無人員出入、門窗緊閉、並有裝設監視器及偷電事實，報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，入內果真是比特幣挖礦場，當場查扣挖礦機台165台，市價約660萬元，龜山警並陸續通知兩位陳姓竊嫌到案，訊後依竊電、違反電業法罪嫌，移送地檢署偵辦。

(中時 )