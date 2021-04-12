想變美竟遭注射管制藥品，新北市一名43歲呂姓貴婦，出面指控東區一間醫美診所的劉姓醫師，向她推薦購買「舒眠課程」，而課程內容竟是注射所謂的「牛奶針」，主要成分也就是「丙泊酚（Propofol）」，屬第4級管制藥品，呂女控訴3年多來，已經施打4百多次，花費約2千萬元，體內甚至驗出K他命反應，因此決定揭發並提告劉姓醫師。

呂女表示7年前裝避孕器時，認識這位婦產科劉姓醫師，由於認識多年，對劉醫師自然相當信任，在2018年3月，呂女到劉醫師的醫美診所，實施陰道緊實手術，曾向劉醫師傾訴有睡眠困擾，對方聽完則她推薦購買「舒眠課程」。呂女說每次打完針，就會在診所熟睡，有一次還曾中午一路睡到晚上8點。

呂女說最誇張一次，當天打完針回家，警衛告知她有包裹要領取，但自己卻太恍神，沒有回答警衛就晃上樓。至於「舒眠課程」費用，則是看劉醫師心情，價格數千至上萬，但從沒開過收據，3年來花費相當驚人。直到今年1月呂女深覺記憶力下降、心情焦慮，丈夫趕緊帶她到醫院檢查，未料不菸不酒的呂女，不僅檢驗報告出現K他命，原來診所一直施打的，就是牛奶針。

至於遭控訴的劉醫師，根據《ETtoday新聞雲》報導，劉醫師僅發聲明表示，所有療程都經過呂女同意，後續待司法調查。衛福部曾告知大眾，施打牛奶針後，會進入昏睡，近年遭不法人士濫用，宣稱可戒毒，使用後可能會導致心跳減緩、呼吸抑制而死亡，必須在具備相關急救的醫療設備前提下使用，且須由專業醫師給藥，使用過程中要有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能。

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(中時新聞網)