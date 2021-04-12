統一超商12日公布3月合併營收221.35億元，年增7.73％；累計第一季合併營收650.53億元，年增3.18％。單月跟首季都創同期新高！主要原因包括台灣7-ELEVEN持續加速展店，平均每天新開超過一家店，加上會員數正式突破1,300萬大關，以及歡慶6,000店紀念隨取卡業績挹注等都是關鍵。

首先，從展店速度來看，截至今年3月底，全台7-ELEVEN門市已達6,134家，今年來短短三個月已「淨增加」110店，平均每月新增36～37店，換算一天新開超過一家店，速度相當驚人。對比去年同期5,751家店，店數年增6.66％。

許多人好奇，台灣超商密度已是全球第二，據點最多的小七為何持續加速展店？對此，統一集團董事長羅智先日前在線上法說會表示，進入高齡化時代，民眾的活動半徑會縮減，小七如果只將自己定位為超商，確實不需再如此大幅擴充；但若定位為未來社會的服務中心，再開一倍以上都可能。

其次，在數位會員方面，小七去年起積極衝刺會員，截至今年3月OPEN POINT會員數突破1,300萬，正式追上全家便利商店。統一超表示，「i預購」與「行動隨時取」串聯三大自有支付會員獨享優惠策略奏效，帶動會員數持續增加，會員貢獻度也超過50％，OPEN POINT APP下載數亦突破1,000萬。

第三，行銷活動助攻，台灣7-ELEVEN在2月下旬推出歡慶6,000店紀念隨取卡，單張售價600元，共發售66萬張，卡片面額可在門市消費使用，除了600元外，還有機會抽中900、1,200、1,800元，共四種面額，各自數量不同，但使用期限都到3月底。以此估算，光是隨取卡就在短短一個多月內，為小七帶進約4.5億的業績。

此外，統一超表示，3月整體鮮食業績年增近一成，其中與米其林一星餐廳「天香樓」合作，帶動米飯、飯糰類業績年增逾三成；另，社群電商蓬勃發展，推出「快收便」服務不到一個月就吸引逾300家公司行號、社群賣家申請，也帶動EC相關業績成長超過二成。

展望未來，羅智先在法說會上透露，未來三、五年都會是統一超商非常大的投資階段，要把過去超商的便利性從街頭巷尾，進一步延伸到家中，甚至直接到消費者手上、嘴上。他也說，統一超商現在的布建，就是「希望消費者跟我們之間的距離越來越短，我們也讓消費者可以越來越懶」。

(工商 )