以經營「美廉社」社區型超市為主的三商家購，今年可望正式從興櫃轉上市！證交所12日表示，三商家購於4月12日送件申請股票上市，是今年度第一家國內公司申請股票上市。由於美廉社預計2023年達成全台1,300店的目標，還有多項線上線下計畫持續推進，成功轉上市後可望再挹注未來發展！

三商家購資本額6億元，2020年全年合併營收132.23億元，創歷史新高，年增9.25％；歸屬於母公司稅後淨利1.82億元，也創新高紀錄，年增332％；每股稅後盈餘3.04元，亦高於前一年的0.7元。

三商家購堪稱近年台灣本土零售業「黑馬」，2018年5月獲日本住友商事入股投資，同年12月興櫃掛牌，原訂2019年底計畫轉上市，後因導入新系統之亂而推遲，但在2020年整體營收獲利回穩後，今年可望達成轉上市的目標。

目前美廉社全台約800店，為達成2023年1,300店的目標，除了加速展店外，美廉社也在本（4）月開出第一個品牌複合店型，結合三商旗下Tomod’s（特美事）藥妝品牌，且一口氣開出約20家。三商家購總經理邱光隆估計，新店型可望拉高客單價、吸引新來客，帶動單店營收成長8～15％。

此外，邱光隆並透露，美廉社外送服務預計4月底前上線，將攜手外送平台合作，首波先以北部30家店測試，評估效益後再進一步擴大。屆時將成為繼家樂福、大潤發、愛買、全聯等量販超市後，再加入外送戰局的業者。

(工商 )