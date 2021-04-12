華為12日舉行全球分析師大會。華爾街見聞報導，華為副董事長、輪值董事長徐直軍表示，2021年華為的目標還是活下來，但希望能活得好一點。面對未來發展，華為將加大了研發投入，並公布五大關鍵戰略，其中汽車領域也是布局點。徐直軍表示，雖然不造車，但華為也想跟車企合作開創一些好的商業模式，會選擇合作夥伴深度合作。今年第四季，「華為inside」標識的智慧汽車將陸續推出。

報導稱，業績方面，徐直軍表示，華為2020年業績符合預期。手機業務2020年雖下滑，但進一步完善了筆電、平板電腦等其他硬體領域的佈局，因此整體收入保持增長。

戰略方面，徐直軍公布華為2021年有五項關鍵戰略舉措。第一，優化產業組合，增強產業韌性，尤其是增強軟體能力、加強先進工藝弱相關產業投資和智慧汽車部件產業投資。第二，推動5G價值全面發揮，定義5.5G，牽引5G持續演進。第三，以用戶為中心打造全場景無縫的智慧體驗。第四，通過技術創新降低能源消耗、實現低碳社會。第五，努力解決供應連續。

(工商 )