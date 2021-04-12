大陸女星劉濤近期在螢光幕相當活躍，不僅陸續推出電視劇《大宋宮詞》、《陪你一起長大》，劉濤也在陸綜《妻子的浪漫旅行5》擔任團長，而劉濤日前則現身陸媒辦公室擔任一日同事，不過劉濤在打字時，卻是使用一隻手指頭的龜速打字，超萌模樣逗樂網友。

劉濤日前陸媒新浪娛樂擔任一日「衝浪吧星同事」，只見42歲劉濤身穿黑色西裝外套、裙子現身，讓她舉手投足幹練又不失俏麗，保養有術的劉濤妝容絕美、五官超精緻，也讓劉濤走到哪都引發民眾驚呼好漂亮。

劉濤使用「一指神功」龜速打字，超萌模樣逗樂網友。（圖／取材自微博）

同時，劉濤也大秀親民，走到哪都掛著笑容並且親切揮手，不過劉濤在打字時，卻是使用一隻手指頭的龜速慢慢打字，超萌模樣逗樂網友，也讓粉絲忍不住留言虧她：「看起來好菁英 完全想不到是需要打三行字花15分鐘的人」。

網曝劉濤無P照。（圖／取材自微博）

劉濤事後也被曝光無P照，並獲得網大讚：「劉濤生圖絕美」、「你好瘦好美啊」、「姐今天狀態超好超漂亮」、「美女今天可好看的了」。

其實，劉濤主演的古裝劇《大宋宮詞》，日前才因劉濤從15歲少女開始演起而挨酸是在裝嫩，甚至連劉濤的沐浴戲也慘遭指身材太胖、肩膀太寬、胳膊太粗，連手也遭評沒有纖纖玉手的美感，劉濤的新戲被酸得一塌糊塗，對此，劉濤則在微博霸氣回應：「我的身材我做主」，並喊話：「也希望所有女生都要在健康的基礎上，實現身材自由！」

(中時新聞網)