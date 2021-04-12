國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，看到蔡英文臉書出現「來吶！擔心觸及下降，坐進來看看」，邀大家加她的Line、追蹤Istagram和 YouTube，還要大家幫忙分享出去，霎時讓人誤以為現在是在打選戰，十萬火急催促網路社群的點閱率和關注度。說蔡英文是三軍統帥加上網軍統帥果真是名符其實。在太魯閣案檢察官忙著拼湊屍塊、比對DNA，F5E失事飛官潘穎諄的妻子還痛心地喊叫：「活要見人，死要見屍」，蔡英文剛參加完公祭，心急地在社群網路衝觸擊率，合適嗎？

賴士葆說，蔡政府倚賴網軍治國像吃嗎啡，情況愈來愈嚴重。這批網軍在網路世界宣導捍衛政令，對批評政府的言論進行攻擊出征，同時在社群網站帶風向來影響輿論。這些網軍打手讓很多公共政策失去理性探討空間，公開言論被限縮在只允許一言堂的論述，只能允許歌頌，不允許太犀利的批評，否則動輒被查水表或檢調約談。很多學者專家被政府網軍伺候之後，對於公開發表專業意見視為畏途，很多在野人士都領教過政府豢養的網軍出征攻擊。蔡政府不只是立法修法箝制言論自由，更是豢養縱容1450在網路上用鍵盤進行暗黑的癱瘓、攻擊、抹黑，這是蔡政府治國的竅門。

他說，太魯閣慘案發生，網軍就在網路上帶風向說蔡英文管國防外交，交通安全不歸她管，還說台鐵充斥國民黨留下的老官僚，也就是黨國餘孽，這樣牽拖國民黨，切割蔡英文的套路，根本就是楊蕙如們滿天下的還魂。2019年關西國際機場事件，謝長廷切割說大阪不歸他管，楊蕙如指示下線的網軍帶風向，詆毀大阪代表處「爛到該死」、「黨國餘孽」，後來導致蘇啟程不甘受辱輕生。

賴士葆強調，如果蔡英文只管國防外交，林佳龍的辭呈不會第一個遞給她，執政5年了，台鐵傷亡的人數，數倍於扁、馬執政時候的加總，對於台鐵早已病入膏肓、百廢待舉的管理鬆散不聞不問。普悠瑪號出事發表談話，太魯閣號出事再把類似稿子重複一次就完事。難怪網路民調8成以上對於蔡政府改革台鐵沒有信心，因為總統的心思都放在創造網路聲量，追求網路的點擊和追蹤。靠網軍側翼當側翼來帶風向，幫忙搽脂抹粉宣揚政績，出包了幫忙解圍帶風向，不時攻擊批評者言論，只要能維持高民調才是她的心心念念。

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(中時 )