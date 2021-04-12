為了讓球員出國征戰有更充分的保護，中華足球協會日前即行文體育署，爭取讓征戰國際賽的教練、選手級後勤教練納入疫苗注射名單，今年獲得參加2021亞足聯盃（AFC CUP）小組賽資格的台南市台灣鋼鐵足球隊，日前也已經陸續分批前往北市聯合醫院施打疫苗。

2021亞足聯盃小組賽J組賽事將在5月14至20日於香港進行，取消主客場、採取賽會制度，該組中有代表台灣的台灣鋼鐵取得資格，會以台南市FC的名義參賽，同組將遭遇地主港超東方龍獅、理文還有蒙古220體育會。

而為讓球員們出國參賽可以有更充分的保護，足協在日前即針對國家代表隊征戰國際賽與南市台鋼即將代表台灣出戰亞足聯盃等賽事，在3月初行文體育署，爭取將上述代表台灣出賽的教練、選手及後勤團隊一併適用納入COVID-19疫苗注射名單。

即將代表台灣出戰亞足聯盃的台鋼隊也已在日前前往醫院陸續分批施打疫苗。足協表示，感謝體育署的支持，協會後續也會依據相關辦法妥善完成防疫計畫，並密切與亞足聯(AFC)、體育署、疾管署等單位保持聯繫，取得最新資訊並與選手及隊職員分享，讓代表台灣參賽的健兒們可以安心出國，專心作戰。

(中時 )