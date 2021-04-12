AZ疫苗擴大施打，身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲，今早9點半在和平醫院施打疫苗，而柯文哲晚間也在臉書上表示，他現在的狀況還可以，沒有發燒，他還要告訴大家一個秘密，就是到台北市立聯合醫院打疫苗，比較不會痛。

柯文哲12日晚間在臉書上發文表示，他今天去和平醫院接種Covid-19的AZ疫苗，到目前為止，狀況還OK，沒有發燒，且他還要告訴大家一個祕密，「來北市聯醫打比較不會痛」。

柯文哲指出，AZ疫苗施打的第一天，他就前往和平醫院視察整個流程，當時他也交代要把3c.c.的針具換成1c.c.，雖然成本上一針多3.5元，但除了針頭比較細，打了比較不痛之外，更可以減少針筒殘餘空間、在抽取藥物時浪費較少，換算下來，每一瓶疫苗可多打1至2人，尤其在目前疫苗數量有限的狀況下更經濟。

柯文哲感嘆，現在天氣逐漸轉熱，尤其在台灣，整天被口罩悶住是很辛苦的，「除非我們要一輩子戴著口罩，永遠鎖國，否則還是要施打疫苗，才能早日返回正常生活！」同時，柯文哲也在臉書上PO出今天在醫院施打疫苗的影片。

網友們也留言回應，「以台灣的人口比例，每天接種至少15萬人次，才能一年内群體免疫」、「阿北果然是專業級，講解，過程真的又讓我懂了很多，阿北，愛您喔！要健康，平安喔」、「專業的建議 考慮的是讓更多人可以打 將效益發揮到最大」。

(中時新聞網)