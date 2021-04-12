數周前因停用新疆棉花而遭到大陸抵制的國際品牌尚未平息，新疆棉花風波又有新的發展。包括Zara、優衣庫、Sandro 以及Skechers近日在巴黎遭人權團體與個人以侵犯人權的罪名提起訴訟，已在歐美國家引起關注。這是法國首起大規模針對使用新疆棉花而導致的訴訟，控方將同時在歐洲與全球各地同時興訟，上述各家企業如何應訴也成為關注焦點。

《法新社》報導，法國各界正在密切關注巴黎司法部門將如何處理這項大規模的人權訴訟案。Zara、優衣庫、Sandro與Skechers這4個著名國際品牌被控涉嫌使用了新疆維吾爾人強迫勞動所生產的棉花和棉製品，他們遭多個非政府人權組織在巴黎提起訴，指控罪名包括侵犯人權、涉嫌犯有隱瞞強迫勞動、危害人類罪等。

包括美國在內的國家指控中國在新疆進行種族滅絕與強迫勞動。中國否認了相關指控，聲稱所謂集中營是職業再培訓機構。圖為新疆的棉紡工廠。（圖／路透）

報導說，連帶遭到控告的包括上述4家企業品牌有關聯的上下供應鏈與服務經銷商，包括Bershka、Massimo Duti、SMCP等知名企業。提起訴訟包括反腐敗非政府組織Sherpa、商標道德團體le collectif Ethique sur l'étiquette、歐洲維吾爾學院 l'Institut ouïghour d'Europe (IODE)，以及一名曾被關押在新疆的維吾爾女性。

此案已於上周五在巴黎由這些組織透過聯合公告宣佈，公告並稱將在歐洲多個地方興訟。

《法國國際廣播》指出，新疆維吾爾民族問題最近引發西方與中國越來越尖銳衝突，包括美國在內的國家指控中國在當地進行種族滅絕與強迫勞動。中國否認了相關指控，聲稱所謂集中營是職業再培訓機構，目的是要讓維吾爾人遠離進行恐怖活動的伊斯蘭激進宗教和分裂主義。

中國官方示，西方國家所稱新疆的集中營實際上是職業再培訓機構，目的是要讓維吾爾人遠離進行恐怖活動的伊斯蘭激進宗教和分裂主義。（圖／路透）

報導說，多家成衣品牌包括日本優衣庫、瑞典的H&M、美國的耐吉與德國愛迪達去年曾宣布抵制新疆棉花，但最近他們都遭到中國消費者的抵制。

《法新社》說，在法國訴訟中，起訴方根據澳大利亞非政府組織 ASPI (Australian Strategic Policy Institute)2020年3月所撰發的調查報告。起訴方希望法院對這些企業定罪為隱瞞奴役罪、隱瞞有組織的人口迫害罪或種族滅絕罪和反人類罪。

報導說，起訴方將於周一在巴黎召開聯合新聞發布會，邀請社會學家、歐洲議員共同出席。由於此事可能涉及已在歐盟委員會通過但尚未簽署的《中歐投資協議》，法國政府再次敦促中國批准《聯合國勞工組織公約》，並聲稱要與歐洲民眾輿論一起高度關注新疆局勢。

(中時新聞網)