美國科幻怪獸電影《哥吉拉大戰金剛》全球票房告捷，至今已突破3.57億美金（約100億新台幣），台灣上映短短2周，至今全台票房累積破3.3億新台幣，即將超越怪獸宇宙在台票房紀錄，搶下國際票房第4名。

哥吉拉這隻被人類大型毀滅性武器所喚醒的頂級掠食者巨獸，隨後成為地球自然界的兇猛守護神，但在片中，牠的行為突然變得反常，主動襲擊看似隨機的城市。導演亞當溫高德表示拍攝該片最有趣的地方在於「能夠做出新的詮釋，展示出哥吉拉似乎背棄了人類，並且大肆破壞」。電影裡哥吉拉以類似大白鯊接近岸邊的樣子重複出現，在片頭也是如此。導演亞當溫高德最愛及最期待的一點就是「讓哥吉拉使用牠的原子吐息」，所以也在片中大加著墨了那個技能。

布萊恩泰瑞亨利飾演柏尼海斯，是一個陰謀論愛好者，與麥迪森羅素（米莉芭比布朗 飾演）、喬許瓦倫譚（朱利安丹尼森 飾演） 的3人小組個性鮮明，但彼此合作無間，非常互補。米莉芭比布朗表示：「喬許是實際主義者，團體都需要這樣的人，我是那個很愛衝的實踐者，願意嘗試冒險犯難，柏尼是頭腦擔當，有很多小道消息。」導演也稱該片卡司不管幕前或幕後都很棒，「他們超風趣，默契十足，不管有沒有在拍攝，3人從來不停止搞笑。」布萊恩泰瑞亨利則表示「激發了我瘋狂的一面，一起玩得很開心。」

(中時 )