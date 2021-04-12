統一12日公布3月合併營收384.64億元，年增7％；累計第一季合併營收1,154.28億元，年增6.62％。單月跟首季營收都創同期新高！統一表示，主要是來自兩岸食品本業及便利商店事業，包括統一企業、統一中控、統一超商營收都呈正增長。

值得一提的是，去年疫情爆發掀起一波「囤貨潮」，使得今年首季部分食品業者面臨成長壓力，但統一食品本業銷售仍維持成長，統一表示，主要是在產品力的基礎上，加上預判市場情勢，貫徹實銷及鮮度管理等，維持穩健成長。

此外，統一旗下產品也有往高端走的趨勢，以統一中控來說，包括湯達人、開小灶等主打相對高端市場的產品，去年都有明顯增長。統一集團董事長羅智先日前在線上法說會也表示，統一中控過去在高端市場不斷布局，看到成果慢慢在顯現。

羅智先更對大陸食品業未來發展充滿信心，他說，對食品產業來講，在中國14億人口的背景下，「沒有對未來市場有任何懷疑的理由和空間」；再者，他認為現在的人越來越懶、不進廚房，任何產品都可以是食品的範圍，「生意是做不完的」。他更以「看不到一片烏雲」來形容產業前景。

但他認為，產品定位將是最大的挑戰，大部分都是「高不成、低不就」的卡在三明治市場，未來統一中控的產品定位「要嘛走高端、要嘛走低端，要嘛兩路並進」。他也說，以統一的組織能力跟市場大局勢，要有健康的成長應是理所當然的事。

此外，統一實業的飲料代工也有成果，羅智先說，經非正式統計，統一實現在應該已經是中國大陸最大的飲料代工廠，處於產能滿載狀態，未來希望從純代工的角色進入到全方位的服務，不只是飲料代工，甚至把代工相關的服務、周邊的包材等也慢慢納入。

統一實今年首季表現也不錯，3月合併營收29.67億元，年增12.21％；累計第一季合併營收81.63億元，年增31.69％。

(工商 )