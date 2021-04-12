台鐵太魯閣號近期發生擦撞造成重大死傷，激起外界要行政院長蘇貞昌和交通部長負起政治責任下台聲浪，前藍委陳學聖直言，若蘇貞昌下台，可能將由立法院長游錫堃接任。對此，名嘴謝寒冰認為，游錫堃作為過渡期間的一步棋，不失一個方法，但最後可能只會像免洗筷一樣，用完就丟。他也建議，蘇貞昌可以把林佳龍安排去當台鐵局長。

立法院長游錫堃。(圖/本報資料照，吳家豪 攝)

陳學聖指出，在野黨不時捧游錫堃任行政院副院長時為八掌溪事件去職的風骨，想打蘇貞昌，搞不好無意中也為游錫堃回鍋任行政院長添加了柴火。

陳學聖強調，會有這種回鍋推測出現，主要還是因為小英手上沒有牌，不像當年阿扁把四大天王可以玩來玩去，且目前放眼民進黨內中生代，可以鎮得住各派系的人，真的還一時間找不到，這也是為何長久以來盛傳要換蘇，但一致換不成的原因，因為沒有人。因此當各方在看林佳龍何時下台時，實際上悄悄地，說不定林佳龍所屬正國會的龍頭游錫堃也準備改換舞台，以小換大，恰符合派系發展利益。

對於陳學聖在臉書談及游錫堃接替蘇貞昌回任可能性，謝寒冰12日在TVBS政論節目《新聞大白話》表示，假設蘇貞昌真的扛不住了，那8月28日四大公投過關後，蘇貞昌真的沒有留下來的理由，游錫堃回鍋來當，也不失為一招，反正只是過渡期間，民進黨找一個能鎮得住場又德高望重的人過場，到最後跟免洗餐具一樣用掉，不是完全不可能的事。

他也建議，如果蘇貞昌真的這麼不喜歡正國會的林佳龍，可以把懸缺3個月的台鐵局長職務委由他降職擔任，這樣不用擔心他再出來。最後，謝寒冰還說，若一切按照外傳的沙盤推演，那民進黨只是把國家治理當兒戲，考慮的只是派系權力，根本沒有為人民著想。

(中時新聞網)