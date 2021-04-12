日立取得永大董事會多數席次，並任命長島真為新任董座，不過仍持續買進永大股權。永大12日公告，日立製作所投入17.67億元，加計日立大樓系統維持，二者合計永大持股由原先的50.88％，提高至57.31％，市場解讀，日立仍朝著長期讓永大私有化目標前進。

永大公告，日立製作所（含台灣日立電梯）從去年10月至今，持股比重由約47.01％，提升到53.44％。日立大樓系統維持持股比重則有約3.87％，二者合計持股，由50.88％提升到57.31％。

永大4月9日盤後出現以每股67元、股數2,493萬2,000股的配對鉅額交易，成交金額16.7億元，此次鉅額交易占永大股權比重約6.07％。

市場人士推論，永大大股東之一匯豐託管歐蒂斯公園景觀公司持股股數2,493萬2,000股，持股比例6.07％。歐蒂斯公園景觀與電梯大廠奧的斯Otis合作關係密切，Otis可能透過9日盤後鉅額交易，將手中永大持股轉賣給日立集團。

市場人士研判，日立持續加碼永大持股，其長期策略目標仍是希望永大走向私有化，若要私有化需經股東會三分之二股東通過，不過寶佳在永大現在仍握有超過三成股權，在重大議案仍具影響力。

(工商 )