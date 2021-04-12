鼓鼓呂思緯去年11月在台北流行音樂中心舉辦，首場「聽到請回答Connecting…」演唱會，11年來累積的汗水與努力全濃縮在這2.5小時的完美演出。不能前來的歌迷無不扼腕，許願能到南部開唱，當時鼓鼓也給自己訂下目標，希望高雄流行音樂中心開幕時，能巡迴到南部，終於在等待了5個月盼來好消息，「聽到請回答Connecting…」高雄場將在8月21日於高雄流行音樂中心舉辦，為了不想再次錯過，歌迷留言「排除萬難都要到」，門票將於4月 17日中午12:00 ibon售票系統開賣。

擅於帶動氣氛的鼓鼓，在《全明星運動會》節目中為了舒緩比賽過程的緊張壓力，他常邀隊友們開口唱歌來舒壓，沒上場時也常在場邊為隊友應援，為大家提振士氣、帶來歡樂氣氛的暖男角色，鼓鼓說：「我相信，經歷過這一切的我，可以在演唱會上給大家不同的感覺。我覺得自己又變得不一樣了，我更喜歡現在的自己，我也希望來看演唱會的你們都跟我一樣學習著喜歡自己。」

一路與隊友共同進退，不僅完全發揮運動家的拼搏精神，也希望透過擅長的音樂，傳遞不輕言認輸的能量，鼓鼓再度攜手音樂戰友蕭秉治，共同重新詮釋MP魔幻力量的經典熱血戰歌《我們的主場》，別於原先版本，全新升級版本更加氣勢萬鈞，充滿振奮人心的動能，他也將帶著這樣的能量前進「聽到請回答Connecting…」高雄場，鼓舞每一位在不同領域挑戰自我的人。

不管你認識的是打鼓的阿鼓、MP魔幻力量的DJ鼓鼓，或是全創作唱跳歌手的鼓鼓，無論是精彩演唱、帥氣舞蹈、或是樂器飆玩，隨著巨型LED牆的不斷地移動變換，打造科技感十足的時光訊號電站，帶領歌迷恣意穿梭時空幻移，全方位感受鼓鼓的舞台魅力。除了公布演唱會的好消息外，鼓鼓4月25日14:00將在高雄流行音樂中心海音館前廣場舉辦「真嗨高流！」演唱會搶聽會。

鼓鼓將在演唱會上展現唱跳長才。（相信音樂提供）

(中時 )