「錢多、事少、離家近」是許多人夢寐以求的工作條件，不過並不是人人都可以這麼幸運，有網友好奇詢問，上人力銀行求職時，出現哪些關鍵字一定是爛工作？不料馬上引起眾多網友熱烈回響，內行人透露，通常註明「抗壓性高」、「吃苦耐勞」、「無經驗可」等4字條件的職缺，有9成恐怕都是爛工作。

原PO在網路論壇《PTT》表示，人力銀行求職網站上，通常若出現像是「抗壓性高」、「有責任心」這4個字的，有高達87%一定是爛工作；此外，工作時間寫日班、夜班，卻沒把工作時段明確寫出來的，也是有87%的機率是上班打卡、下班責任制，想詢問大家還有哪些是爛工作的關鍵字？

貼文一出引起眾多網友熱議，紛紛回應「無經驗可」、「無誠勿試」、「吃苦耐勞」、「享勞健保」、「週休二日」、「比照勞基法」、「責任心強」、「薪水面議」、「配合加班」、「處理主管交辦事項」、「保障底薪」、「強調薪水準時發」等等。

不少過來人一致認為，會強調「抗壓性高」、「吃苦耐勞」、「無經驗可」的職缺，有9成恐怕都是爛工作。內行網友分析，真的搶手的職缺通常都是內推，不太會出現在人力銀行，尤其若看到徵人啟事只把基本福利寫出來的那種，基本上都很糞，表示實際上沒有甚麼福利可言，像是特別強調享勞健保的，10個有8個雷，可以直接跳過。

還有網友提醒，只要看到有寫「xx業務」，通常等於有業績壓力，註明「責任心強」的，可能意謂著往後要你免費加班，還有那種薪資範圍寫不清楚的，或是跟人資談完後要你隔天就上工的，表示沒人要做，通常也很雷。

畢業即失業？求職憂沒有！

(中時新聞網)