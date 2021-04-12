酷玩樂團風靡全球21年、在Spotify達8億次點播率的流行金曲〈Yellow〉，原來是在農莊裡寫出來的，主唱克里斯．馬汀在即將上映的紀錄片《搖滾農莊錄音趣》裡回顧創作過程，表示是在農莊看星星想到的靈感。

馬汀表示，當時遇到創作瓶頸，唱片公司安排他們進駐設有錄音室的莊園，盼能早日完成創作，「我們就像被送進搖滾樂的霍格華茲堡一樣，不知道進去會如何，但就是先住進去了，才開始慢慢了解。」

馬汀表示，「有一天眾人邀喝出去看星星，那樣的情景很動人，我因此慢慢地哼出全曲的第一句：『看天上的星星，都在為你閃耀』。（Look at the stars, Look how they shine for you）」有了第一句，之後的樂句也順利地哼唱，並完成全曲，在2000年推出後迅速讓樂團爆紅。

馬汀表示，「這首歌為我們開啟了16年的人生！」但歌詞中的「你」，是否有特別的對象？馬汀表示，「這是給某個特別好的人！沒有特定寫給誰，就是獻給你覺得特別棒的那個人。」

紀錄片裡馬汀看星星的莊園，位於英國威爾斯中部的田園鄉村，是由一對兄弟金斯利（Kingsley）和查爾斯．沃德（Charles Ward）所經營，他們始於對音樂的喜好，因此把閣樓改裝成錄音室，最初用飼料袋當臨時隔音棉，錄自己的作品，到曼徹斯特向披頭四 （Beatles）製作人喬治．馬丁爵士（Sir George Martin）毛遂自薦，後來把自家農舍一一改裝成專業錄音室，後來還把馬飼料倉庫變成辦公室，並附加住宿，成為搖滾樂團創作與錄音場域。

除了酷玩樂團，台灣觀眾所熟悉的皇后樂團（Queen），主唱佛萊迪．墨裘瑞當年也是在農莊錄音室完成著名歌曲〈波西米亞狂想曲〉的構思。此外還有綠洲樂團，也曾追隨他們的偶像天團石玫瑰到農莊錄音和創作。

(中時 )