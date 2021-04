酷玩樂團風靡全球21年、在Spotify達8億次點播率的流行金曲〈Yellow〉,原來是在農莊裡寫出來的,主唱克里斯.馬汀在即將上映的紀錄片《搖滾農莊錄音趣》裡回顧創作過程,表示是在農莊看星星想到的靈感。

馬汀表示,當時遇到創作瓶頸,唱片公司安排他們進駐設有錄音室的莊園,盼能早日完成創作,「我們就像被送進搖滾樂的霍格華茲堡一樣,不知道進去會如何,但就是先住進去了,才開始慢慢了解。」

馬汀表示,「有一天眾人邀喝出去看星星,那樣的情景很動人,我因此慢慢地哼出全曲的第一句:『看天上的星星,都在為你閃耀』。(Look at the stars, Look how they shine for you)」有了第一句,之後的樂句也順利地哼唱,並完成全曲,在2000年推出後迅速讓樂團爆紅。

馬汀表示,「這首歌為我們開啟了16年的人生!」但歌詞中的「你」,是否有特別的對象?馬汀表示,「這是給某個特別好的人!沒有特定寫給誰,就是獻給你覺得特別棒的那個人。」

紀錄片裡馬汀看星星的莊園,位於英國威爾斯中部的田園鄉村,是由一對兄弟金斯利(Kingsley)和查爾斯.沃德(Charles Ward)所經營,他們始於對音樂的喜好,因此把閣樓改裝成錄音室,最初用飼料袋當臨時隔音棉,錄自己的作品,到曼徹斯特向披頭四 (Beatles)製作人喬治.馬丁爵士(Sir George Martin)毛遂自薦,後來把自家農舍一一改裝成專業錄音室,後來還把馬飼料倉庫變成辦公室,並附加住宿,成為搖滾樂團創作與錄音場域。

除了酷玩樂團,台灣觀眾所熟悉的皇后樂團(Queen),主唱佛萊迪.墨裘瑞當年也是在農莊錄音室完成著名歌曲〈波西米亞狂想曲〉的構思。此外還有綠洲樂團,也曾追隨他們的偶像天團石玫瑰到農莊錄音和創作。

(中時 )