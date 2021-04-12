台鐵太魯閣號事故，交通部長林佳龍請辭至今仍未被批准，藍營痛批蘇揆是在築防火牆，總統府發言人張惇涵今天表示，目前搶修、善後的工作都還在進行，林佳龍和行政團隊也正全力投入處理中。臆測是誰想甩鍋給誰，「這些政治搬弄，我認為，都過了頭，也沒有意義，更是此刻台灣社會最不需要的操作」。

張惇涵今天在臉書表示，他看到媒體報導林佳龍昨天在打包的消息，他不知道林有沒有在打包，但昨天下午，他跟林佳龍通了一通電話。「電話那頭的佳龍部長，聲音聽起來有點疲憊。而我打給他，其實是要拜託他一件事情」。

他說，苗栗大埔張藥房在很多人的努力幫助下，終於重建完成，入厝後，上個月初，蔡英文總統前去關心屋主彭秀春現在的起居狀況。當場大家有注意到一個問題，有一條斑馬線，從對向直接劃設到了房子的門口，這不僅造成不便，也有交通安全的疑慮。

經向苗栗縣政府了解狀況，張惇涵指出，過去，各個單位有在協商這件事，主要原因是路權涉及了苗栗縣政府、竹南鎮公所，和交通部公路總局，需要三方再做進一步的協調。趕在連假前，他將相關的訊息提供給林佳龍部長辦公室參考，希望連假過後，大家能盡快協商，共尋合適的解決方案。

然而，連假的第一天，就發生了讓全國悲慟萬分的太魯閣號事故。之後的幾天，林佳龍在第一線，指揮救災、搶修的工作，盡力協助傷患和不幸罹難家屬後續的事宜，並且從第一線回到立法院備詢。

張惇涵透露，昨天在電話的這頭，他把這個案件的來龍去脈跟林佳龍說明，拜託林了解狀況，看是否能協助處理，林佳龍則向他回覆「這沒問題，我馬上請同仁來討論評估。只要還在部長崗位上的一天，做事就是我的責任。」

他說，這一段時間，總統探視慰問傷患和罹難者家屬的行程，林佳龍也都有陪同，過程當中，彼此當然有交換意見，總統也持續掌握後續工作的進度。「我相信，佳龍部長的痛心與自責，大家都深切感受，總統肯定他負責任的態度，也充分了解他負責任的決心」。

張惇涵強調，目前搶修、善後的工作都還在進行，林佳龍和行政團隊也正全力投入處理中。但是，部分在野黨或有心人士操作部長的去留，甚至臆測是誰想甩鍋給誰，「這些政治搬弄，我認為，都過了頭，也沒有意義，更是此刻台灣社會最不需要的操作」。只要是在工作崗位上的每一天，都要為人民做事，「這才是有意義的事」。

(中時 )