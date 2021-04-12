艾肯運動休閒服飾員工開心地留下合影。(圖取自白沙屯拱天宮粉專)

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖遶境，昨(11日)深夜11時45正式出發，展開8天7夜的進香活動，而今(12日)上午抵達台中市清水區，晚間約5時25分左右媽祖婆駐駕在台中艾肯運動休閒服飾，預計明清晨五點起駕，上萬信徒看到消息後開心回應，「媽祖真的好有愛，好親切」、「媽祖婆真的很親切又可愛」。

白沙屯拱天宮媽祖徒步遶境，前往北港朝天宮進香，吸引逾10萬虔誠信徒跟隨，而白沙屯拱天宮也在臉書上分享媽祖駐駕訊息，表示今晚將於艾肯運動休閒服飾駐駕一晚，地點位於台中市沙鹿區錦上街159號，預計明日清晨5點起駕，此外，白沙屯拱天宮也說，可透過「白沙屯進香即時衛星定位App」定位媽祖遶境的位置。

消息發出後上萬名信徒按讚、留言，更大讚媽祖婆超親民，加上從白沙屯拱天宮分享的照片可以看到，艾肯運動休閒服飾員工每個笑得合不攏嘴，「媽祖真的好有愛，每每看祂不管是進駐信眾的家裡還是工廠，甚至是超商都好感動，就像到家裡作客一樣，好親切」、「感謝媽祖娘娘，辛苦大家了，也恭喜服飾店承蒙媽祖眷顧」、「媽祖婆真的很親切又可愛」、「看員工笑成那樣，一定是個幸福企業」、「比中樂透還開心」。

此外，白沙屯拱天宮也在臉書上感性地說，今日從白沙屯一路走到台中沙鹿約45公里，途中感受到媽祖的慈愛與真性情，校園學童的純真與赤子心，台鐵車站停駕休息的慈愛祝福，沿途點心及眾多移動補給站的熱情，「都是媽祖牽的好緣份、人間善緣的分享」，而有許多信徒無法前往參與此次盛事，陪媽祖婆走一段，不過廟方有準備直播，讓無法參與的信徒們可以觀看和現場連線，感受到進香的現況。

❤️4/12（一）媽祖駐駕訊息公告❤️ 17：25媽祖婆駐駕艾肯運動休閒服飾 ✅駐駕地點： 台中市沙鹿區錦上街159號 ✅明天早上五點起駕 想來跟媽祖婆拜拜的朋友們可以找尋我們的￼ GPS定位 ⚠️白沙屯進香即時衛星定位App ➡️蘋果版：https://reurl.cc/E2yb1g ➡️安卓版：https://reurl.cc/OXgRjR ￼#歡喜心迎媽祖 由白沙屯拱天宮發佈於 2021年4月12日 星期一

(中時新聞網)