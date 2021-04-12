男星溫昇豪2013年結婚，育有一女「小晴天」，平常鮮少曝光女兒，今（12日）因為小晴天8歲生日，他難得在臉書曬出父女合照，長大許多的小晴天，更被網友狂讚是小美女一枚。

照片中，溫昇豪把女兒摟在懷中，父女倆一起對鏡頭露出燦笑，面前還有個小蛋糕，慶生氛圍相當溫馨，溫昇豪則發文寫下：「8歲了～生日快樂～謝謝妳來當我的寶貝～平安健康長大吧」，洋溢滿滿父愛。

溫昇豪慶祝女兒8歲生日。（圖／翻攝自臉書）

滿8歲的小晴天紮起公主頭，和爸爸穿著同色系父女裝，有著一雙笑眼，電力十足，笑起來的和溫昇豪完全是父女臉，引來不少網友留言「已經是美美的少女了，生日快樂」、「才八歲就是個小美女了，有遺傳到爸媽的好基因」、「果然帥哥的小孩就是個美少女」、「小晴天有雙會笑的眼睛」。

有趣的是，網紅黃山料留言「眼睛鼻子跟爸爸像」，溫昇豪就打趣回覆「哈哈～不能偷生」，看到有人表示「好像隋棠」，溫昇豪也被釣出回應「這回答怪怪的」，讓網友笑歪說明：「就是讚美好看，臉蛋美麗啊！哈哈哈哈是小美女一枚！」

(中時新聞網)