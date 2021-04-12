屏東曾姓女子遭愛慕者黃男製造假車禍擄走後殺害，國民黨團召開記者會呼籲政府不要再口號治國，要求行政院盡速提出院版《跟騷法》。對此，台北市議員王世堅表示，現行的法律多如牛毛，讓人眼花撩亂，「滿天全金條，要抓沒半條」，但卻沒有一條法可以管這件事，並呼籲行政院盡早提出相關法案，不要再拗了。

王世堅12日在政論節目《平論無雙》中表示，警政署的意見應該被尊重，但不應該被視為最上位的，「因為你是下位執行的單位嘛」。對於行政院發言人羅秉成說，基於保障人權，所以不讓法律通過，王世堅則說，「他是保護加害者的人權，沒有保障受害者的人權」。

王世堅還忍不住直言，現在的法律「滿天全金條，要抓沒半條」，家屬會怨恨的就是這樣，且在被害人在遇害之前，也向警方表達過被跟騷，還報案兩次，結果沒一條法令可以管。

王世堅認為，《社會秩序維護法》沒有足夠約束力，而《刑法》則是必須要提出加害者具體違法事項才能法辦，《家暴法》可以聲請保護令，但必須是有親屬關係才可以，至於性騷擾防治三法，沒辦法聲請保護令，所以等到法律真的要用時沒半條，「我是認為行政院不必拗這個事情」。

王世堅指出，既然已經有那麼多立委不分黨派在醞釀，行政院就應該提出相對版本，內政部長徐國勇也說，基於職責早就把應該有的版本送給行政院，所以行政院別在拗這件事，應該以全民的意志為依歸。

(中時新聞網)