美國空軍剛剛發布的雙年度採購報告(Biennial Report 2019+2020)中，出現疑似6代戰機假想圖，構型與現在的五代戰機(F-22、F-35)都不相同。

這篇報告主要介紹的是美國空軍的戰略規劃，因此介紹了相當多的現役飛機與各種武器，包括F-15、F-15EX、F-35、F-22，或是研發中的B-21轟炸機，VC-25B總統專機，也還有B-61空投核彈、LRSO空射巡弋飛彈等等。

然而最特別的是「下一代空優」(Next Generation Air Dominance)的段落，出現了與現役戰機都不同構型的飛機，它長的較為扁平，俯視形狀呈現三角角，並有一對V型垂尾，進氣道設計在機身上方，頗像B-2、F-117A，相當罕見。

美國空軍報告中的6代機，進氣道布局有點像B-2。(圖/美國空軍)

圖片呈現這型飛機具有高度模組化特性，引擎、起落架可以更快速的更換，節省後勤維護的時間，內部彈艙可以安裝多種飛彈。

文字說明沒有提到這是什麼飛機，僅籠統的說下一代空中優勢戰機，是一系列功能的整合，包括加強數位化資訊、敏捷軟體開發，和開放式架構。透過執更短的技術開發週期，降低操作實驗的風險。增強飛機的生存能力、殺傷力與滯空時間。

(中時新聞網)