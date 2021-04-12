南投林管處人員連夜滅火，開闢防火線。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

魚池鄉魚池國中旁山林，12日下午發生雜草火警，濃煙直上有如火山爆發，火勢到晚間仍在延燒；因此，教育處授權校長研議停班課，經校方評估，為顧及師生安全，明日（4／13）學生停課不停班，家長可將學生送到明潭國中，有專人協助。

魚池國中旁的山林與公墓之間，下午4點多發生火災，南投縣消防局在下午4點15分接獲報案，隨即派遣魚池分隊人車前往搶救，由小隊長王建文帶隊，群呼義消並通報相關單位前往滅火。 下午4點24分回報，因為現場燃燒雜草，面積廣大，因此加派埔里、日月潭、雙冬及國姓消防分隊支援，同時請求直升機支援滅火，不過，因為時間已接近黃昏，直升機無法執行任務。林務局南投林管處也派員到場勘查，確認火災地點為埔里事業區第73林班，並動員機動救火隊14人，以背負水袋方式直接滅火，並設法在高處開闢防火線，明日將申請直升機投水滅火。

南投林管處人員連夜研判如何滅火。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

南投林管處人員連夜滅火，開闢防火線。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府教育處表示，由於魚池國中後方火燒山尚未撲滅，魚池國中因臨近且火勢逼近，消防車輛進出頻繁，授權校長研議停班課，經校方評估，為顧及師生安全，緊急決定4月13日學生停課不停班。魚池國中校方在4月12日晚上8點多，以Line群組通知各班導師，再轉通知全 所有6班113位學生家長，如果家長安置學生不便，可將學生送到明潭國中，魚池國中有專人協助。

(中時新聞網)