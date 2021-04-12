英國政府1月因新冠肺炎疫情惡化三度宣布封城，封鎖令實施3個月後，英格蘭的商店、露天酒吧和健身房等商家12日可恢復營業，民眾再次湧進購物中心和酒吧，激勵英鎊匯價走揚。

英鎊兌美元12日盤中上漲0.37％，報1.3758美元。拜英國快速推行疫苗接種所賜，英鎊第一季漲勢凌厲，寫下2015年以來最佳季度表現。

荷商安智銀行（ING）策略師表示，英國政府計劃在7月底前讓所有成人接種第一劑疫苗，預期英鎊將快速反彈。

英格蘭與威爾斯的非必要性商店12日起可恢復營業，但蘇格蘭要到26日才會解封。餐廳與酒吧12日起開放戶外用餐，內用最快要等到5月17日。

英國首相強生（Boris Johnson）11日透過聲明稿表示，這是脫離新冠肺炎防疫措施「重要的一步」。不過強生也敦促民眾保持謹慎，畢竟新冠肺炎病毒依然是健康威脅。

強生在4月稍早指出，疫苗接種進展讓英國得以逐步解封，他同時表示期待去露天酒吧喝一杯。

英國政府宣布解封後，12日英格蘭的購物區便出現大批消費者，根據研究機構Springboard數據，零售商店的購物人潮較前一周狂飆218％，購物中心的人數更是躥揚340％。

截至目前，英國超過一半的成人已接種首劑疫苗，再加上政府宣布封城防疫，讓英國的染疫死亡人數較1月的高峰期降低逾95％，確診案例亦減少逾九成。

儘管如此，英國有超過12.7萬人因為新冠肺炎病毒喪命，死亡人數為全球第五高。

根據英國零售商協會估算，英國自2020年起實施三波封鎖令，導致商家損失270億英鎊（370億美元）銷售額，單單2020年便失去6.7萬份零售工作。商家期望民眾在封城期間受抑制的需求，能在解封後帶動業務上揚。

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(工商 )