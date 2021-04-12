在華爾街散戶軋空之亂中受重傷的對沖基金梅爾文資本管理公司（Melvin Capital），虧損仍持續擴大不見止血，梅爾文上周五公布的第1季業績慘虧49％。

美國網路論壇Reddit旗下的投資群組「華爾街賭注」（WallStreetBets）登高一呼下，今年初散戶大軍狂買被機構大戶放空的電玩零售商GameStop股票，做空的避險基金被軋爆損失慘重，梅爾文資本便是其中之一。

對沖基金明星操盤手普洛金（Gabe Plotkin）一手創立的梅爾文資本，受散戶軋空大戶風暴重創，1月大虧53％，2月雖有22％報酬率彌補些許損失，3月又轉虧7％。

不堪散戶雄兵大舉壓境，梅爾文資本在1月27日關閉GameStop的空頭部位。該公司今年一開始的資產管理規模尚有125億美元，但到了1月底暴縮僅剩80億美元。

所幸對沖基金大亨柯恩（Steve Cohen）創辦的Point 72 、億萬富豪格里芬（Ken Griffin）旗下的Citadel，金援梅爾文資本27.5億美元助其度過難關。

據美媒報導，梅爾文資本創辦人普洛金，去年拜公司投報率53％之賜進帳8.6億元，但今年1月梅爾文資本因GameStop軋空之亂大失血，他個人身家估計蒸發4.6億美元。

梅爾文資本第1季財報傳出慘虧49％的消息，讓Reddit論壇上的用戶一片叫好。部分Reddit用戶痛批像普洛金這類對沖基金投資人，透過操縱金融市場坐享暴利。

有Reddit用戶揣測，普洛金並未從GameStop軋空之亂中脫身，但從同業注資梅爾文資本等報導看來機率不大。

(工商 )