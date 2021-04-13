歐洲聯盟（EU）今天對進口中國平軋鋁材製品祭出臨時關稅，稅率設在19.3%至46.7%之間。布魯塞爾當局指出，這些鋁製品透過人為低價在歐洲銷售。
歐洲鋁製品業者先前提出申訴，指稱廉價中國進口產品造成他們失業。歐盟執委會（European Commission）進行調查後決定開徵這些關稅，並於歐盟官方公報上宣布這項決定。
提出申訴的歐洲鋁業協會秘書長高茨（Gerd Goetz ）表示：「我們感謝歐盟執委會採取必要措施，保護我們的產業免於不公平競爭。」
中國南山集團旗下企業將適用最低稅率，例如山東南山鋁業股份有限公司，而江蘇常鋁鋁業集團股份有限公司將面臨28.3%稅率。
這些反傾銷關稅將在明天生效，歐盟將在關稅實行期間繼續進行調查。調查將在10月作出結論，屆時可能將關稅實行期間設為5年。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1100412
(中央社)
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