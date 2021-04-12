陸軍官校專修班校友成立大會11日在桃園市中壢舉行，大會邀請前高雄市長韓國瑜、國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文以及前主席洪秀柱出席，但韓國瑜不受訪，被外界解讀出席是否為競選黨主席的起手式？對此，黨內立委林為洲直言，韓個人話題強烈，可能讓主席選舉失焦，這是最大問題。他認為，現在綠營大概最希望韓國瑜出來。

對於7月國民黨黨主席選舉，洪秀柱在11日活動上表示，目前國民黨處於艱困的時期，任何一個人出來承擔重任都是值得肯定，她對於黨主席的期許特別強調要把兩岸關係講清楚。

國民黨主席將在7月進行改選，目前表態參選的包括江啟臣、資深媒體人趙少康、孫文學校總校長張亞中。但因趙少康回歸黨內有一年黨籍限制條款，恐有變數，連勝文和前新北市長朱立倫及前高雄市長韓國瑜後續是否會投入參選，也備受外界關注。

對於韓國瑜是否可能選黨主席，林為洲12日接受接受港媒《中評社》專訪時表示，「韓國瑜出來如果要參選主席，有個問題是很容易失焦，韓在高雄高票當選，又高票被罷免，現在綠營大概最希望韓出來，因為韓有很多其他話題可以炒或攻擊，那就會讓整個主席選舉失去焦點。我個人並不樂見這樣的狀況發生，我覺得，韓可能朝做公益的方向會更好」。

(中時新聞網)