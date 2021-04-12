英國搖滾天團綠洲合唱團（Oasis）2009年解散至今，令不少樂迷懷念，在近期上映的紀錄片《搖滾農莊錄音趣》裡，兄弟檔成員的弟弟連恩（Liam Gallagher）回顧了當年兄弟分家的過程。

連恩表示，當時正處於錄音期間，但他只要一有空就會往酒吧跑，一時興起還會隨機帶朋友到錄音室，惹得哥哥諾爾（Noel Gallagher）不開心，他表示，「那時他覺得我為什麼要在工作期間帶不認識的人回來？我反問他：為什麼你要同一個樂句重複錄那麼多次？」兄弟倆爭執不下，不久後，樂團也解散了。

紀錄片裡的錄音室，位於英國威爾斯中部的田園鄉村，是由一對兄弟金斯利（Kingsley）和查爾斯．沃德（Charles Ward）所經營，他們始於對音樂的喜好，把閣樓改裝成錄音室，並曾向披頭四 （Beatles）製作人喬治．馬丁爵士（Sir George Martin）推薦自家錄音作品，後來也把農舍一一改裝成專業錄音室，並附加住宿，成為搖滾樂團創作與錄音場域。

這間特別的農莊錄音室，可說是英國搖滾音樂史的縮影，包括70年代的黑色安息日（Black Sabbath）、80年代的石玫瑰（The Stone Roses）等翹楚樂團的處女作，都在牛舍、豬舍裡的農莊錄音室誕生。

酷玩樂團主唱克里斯．馬汀就表示，住在倫敦時總是看到霧霾，一到農舍看到星星，非常耳目一新，還因此寫出暢銷金曲〈Yellow〉。

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(中時 )