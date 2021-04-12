27歲氣質港星余香凝在去年11月閃電嫁給大她13歲、從事證券工作的陸政渡，男方家世還被起底，是在香港經營製衣業超過50年，近年涉獵投資房地產，家族資產估計將近2億港幣，而帶球嫁的余香凝今（12日）下午則在網上曬孕肚照，巨型孕肚更是大到驚人。

照片中，余香凝身穿比基尼、坐在飯店泳池畔，她僅有小腿泡入泳池，巨型孕肚大到驚人，其實，余香凝腹中的女寶寶預計將在夏天出生，而余香凝這回應是她在產前的夫妻旅行，余香凝也發文寫下：「My babymoon（產前蜜月）沒得飛但是都有babymoon」。

余香凝孕肚大到驚人。（圖／取材自余香凝Instagram）

余香凝孕肚照也獲得星友大讚，顏卓靈留言：「啊啊啊好重的感覺！依然美」，鄧穎芝則驚呼：「你的肚子好像特別大 辛苦了媽媽」，由於余香凝孕肚照實在太大，還吸引網友留言問她「三胞胎？」、「好像雙胞胎的肚子」、「有兩個嗎？」、「肚子越來越大」。

其實，余香凝去年被爆出帶球嫁後，男方的身分接著也被起底，是大余香凝13歲、從事證券工作的陸政渡，還傳出男方家世顯赫，家族資產估計將近2億港幣（約7億3千多萬台幣），夫家財力相當驚人，面對傳聞，準備當媽咪的余香凝則懶理外界紛擾，她日前則曬出與老公一起拍的孕婦寫真，余香凝也幸福寫下：「老公 今後有今世情人和前世情人一起愛你，你就幸福啦」。

(中時新聞網)