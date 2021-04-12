印度累計確診數超越巴西 成全球第二高國家 22:532021/04/12 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度衛生部公布迄12日傍晚止24個小時內新增確診逾16.8萬人。4月初以來共增加逾137萬個病例，讓累計確診數逾1,350萬人，超越巴西成全球第二高國家，僅次於美國。近期病例主要來自包括金融中心孟買所在馬哈拉施特拉邦等十個邦。 印度新冠疫情嚴重 染病人數超過巴西成第2大受災國 侯友宜接種AZ疫苗 醫院休息半小時繼續跑行程 (工商 ) #確診數 #全球第二 #國家 #病例 #超越 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園13衛生所僅2主任施打疫苗 遭斥連直屬單位都沒信心 19:302021/04/12 生活 三動能挹注 統一超3月、Q1營收創同期新高 21:352021/04/12 財經 新聞側寫－起家疫苗進軍東協 拚當護國神山 04:102021/04/12 財經要聞 陸加速發展數位人民幣 美正評估潛在威脅 16:102021/04/12 財經 《國際社會》印度躍居全球第2新冠災區 泰國單日確診創新高 15:232021/04/12 財經 大阪增603例確診創週一新高 不排除緊急事態宣言 21:122021/04/12 國際 雲端發票獎項大加碼 財政部擬增開雲端發票專屬獎800元 18:472021/04/12 財經 《國際社會》南亞染疫破1500萬人 印度已成重災區 07:442021/04/12 財經 鼓勵自願 大陸衛健委糾正強制接種 04:102021/04/12 焦點新聞 新竹市長林智堅接種AZ疫苗 呼籲民眾施打構築防護網 11:372021/04/12 生活 聯詠業績好 大摩喊漲幅跟上 08:582021/04/12 財經 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 友達、彩晶雙雙漲停 面板股價看得到天花板嗎 - 財經 紙箱大缺貨 紙廠大豐收 - 財經要聞 - 工商時報 炒房變7年抗戰 專家：這2檔ETF獲利打趴房市 - 財經 三星高層專機來台搶料 電視部門社長韓宗熙昨來台 快閃會見聯發科、聯詠、友達 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。