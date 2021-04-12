印度衛生部公布迄12日傍晚止24個小時內新增確診逾16.8萬人。4月初以來共增加逾137萬個病例，讓累計確診數逾1,350萬人，超越巴西成全球第二高國家，僅次於美國。近期病例主要來自包括金融中心孟買所在馬哈拉施特拉邦等十個邦。

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