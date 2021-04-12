賽諾菲斥4億歐元 赴新加坡蓋疫苗廠 22:502021/04/12 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國藥廠賽諾菲（Sanofi）12日宣布未來五年，投資4億歐元在新加坡蓋新的疫苗工廠，預期Q3動工，2026年首季全面運作，為當地創造200個工作職務。該廠有能力生產創新疫苗來滿足亞洲龐大需求，和因應未來疫情風險來量產疫苗。 哈利王子返抵英國 參加祖父菲立普親王葬禮 哈利回家了 戴口罩返英準備參加祖父菲立普親王葬禮 (工商 ) #億歐 #新加坡 #疫苗 #賽諾菲 #疫苗廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威宏3月營收4億元 單季重回年成長 15:302021/04/12 財經 英國12日解封 激勵英鎊上漲 22:482021/04/12 財經 高端腸病毒疫苗三期解盲 達標 04:102021/04/12 財經要聞 《國際社會》日65歲以上民眾 開始接種新冠疫苗 15:062021/04/12 財經 鼓勵自願 大陸衛健委糾正強制接種 04:102021/04/12 焦點新聞 美復甦之路 統一MSCI美股ETN搭順風車 18:582021/04/12 財經 陸施打1.6億劑 專家稱要10億人接種才能免疫屏障 09:392021/04/12 兩岸 《鋼鐵股》上市急飆8成 長榮鋼蜜月火熱 10:512021/04/12 財經 《台北股市》盤中焦點股：華紙、開發金、長榮、萬海、台聚、高端疫苗 10:172021/04/12 財經 《國際社會》南亞染疫破1500萬人 印度已成重災區 07:442021/04/12 財經 《其他股》威宏Q1營收重返成長 Q2逐月拚升溫 17:222021/04/12 財經 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 友達、彩晶雙雙漲停 面板股價看得到天花板嗎 - 財經 紙箱大缺貨 紙廠大豐收 - 財經要聞 - 工商時報 炒房變7年抗戰 專家：這2檔ETF獲利打趴房市 - 財經 三星高層專機來台搶料 電視部門社長韓宗熙昨來台 快閃會見聯發科、聯詠、友達 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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