法國藥廠賽諾菲（Sanofi）12日宣布未來五年，投資4億歐元在新加坡蓋新的疫苗工廠，預期Q3動工，2026年首季全面運作，為當地創造200個工作職務。該廠有能力生產創新疫苗來滿足亞洲龐大需求，和因應未來疫情風險來量產疫苗。

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