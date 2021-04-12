製鞋雙雄寶成工業（9904）及豐泰企業（9910）自結3月合併營收，聯袂年增表現。受惠製鞋與通路營運雙成長，寶成12日公布自結3月合併營收247.17億元、年增22.6％，創近14個月來的單月營收新高，並創同期第三高；累計今年第一季合併營收708.93億元、年增19.2％，為同期次高。

同樣地，豐泰累計今年第一季合併營收193.37億元、年增6.85％，創同期新高。豐泰12日公布自結今年首季稅後盈餘16.31億元、年增27.16％，EPS1.85元，高於去年同期的1.75元。

寶成表示，公司持股51.11％的旗下香港上市公司裕元工業，自結3月營收為8.71億美元，折合約新台幣246.57億元、年增29.7％，累計今年第一季營收為24.93億美元、年增26.6％。

另由裕元的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結3月營收為人民幣23.54億元，折合約3.63億美元、年增55％，累計今年第一季營收為人民幣73.07億元，折合約11.28億美元、年增47.8％。

豐泰自結3月合併營收69.32億元、年增5.01％，創歷史單月新高，自結3月稅後盈餘6.53億元、年增5.43％，主因受惠於新台幣貶值及疫情轉好等有利因素，尤其旗下各製鞋廠的員工上班人數，不像去年疫情發生後，員工上班到勤率較不穩定現象，都是單月獲利增加的主因。不過，以去年8月新增股本逾88.16億元計算，EPS0.74元，低於去年同期的0.85元。

(工商 )