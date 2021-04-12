岡山區山隙路12日晚間發生廢棄物火警，現場煙霧迷漫。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

12日晚間7時8分，岡山區山隙路廢棄物火警，出動岡山、燕巢、田寮、彌陀、永安分隊12車29人前往搶救，於晚間近9時火勢控制，目前持續搶救中。

高雄市環保局12日晚間在臉書貼文指出，發生火警的是大寧股份有限公司，風向為西北風，燃燒異味沿下風處影響擴散至仁武區鳳仁路附近，目前廠區二部怪手配合消防局水線加速處理，全力撲滅火勢中。

環保局指出，根據環保署空氣品質測站資料顯示，目前高雄市空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，請市民朋友安心。

(中時 )